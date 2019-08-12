XXIX Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу

Фестиваль пройдет с 14 по 21 сентября в Санкт-Петербурге.

XXIX Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» объявляет состав конкурсных программ. В 2019 году на отборочный тур фестиваля свои кинопослания прислали режиссеры из 98 стран, из нескольких тысяч заявок комиссия отобрала 69 фильмов. Зрителей ждут 30 российских и 8 мировых премьер.

В международный конкурс отобрано 36 картин из 24 стран

Зрители увидят 8 полнометражных документальных фильмов из Чили, Германии, России, Бельгии, Польши, Катара, Канады, Латвии, Мексики, Македонии, 1 международную, 2 российских премьеры и 2 режиссерских дебюта. В Международном конкурсе представлены фильмы-призеры крупнейших мировых фестивалей: «Медовая страна» Любомира Стефанова и Тамары Котевски и «Полуночная семья» Люка Лоренцена.

Короткий док представят 9 короткометражных документальных фильмов из России, Польши, Швейцарии, Швеции, Франции, Мексики, Китая, США, Нидерландов и Польши. В коротком метре зрителей ждут 4 дебюта, 1мировая и 5 пять российских премьер.

Программа короткометражного игрового кино – это 9 фильмов, в том числе из экзотических для российского зрителя стран. Здесь заявлены фильмы из Руанды, Швейцарии, Франции, Вьетнама, Южной Кореи, Колумбии, Нидерландов, Германии и Россия. Среди них 4 российских, 1 мировая и 2 режиссерских дебюта.

В анимационную программу попали 10 короткометражных фильмов из Швейцарии, Испании, Канады, Англии, Германии, Италии, Польши, Японии, Литвы, Южной Кореи и России. Среди них – 2 российских премьеры. В том числе новый фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и фильм «Лола живая картошка» обладателя Хрустального медведя Берлинского кинофестиваля Леонида Шмелькова.

В национальный конкурс были отобраны 12 документальных фильмов, 6 из которых – мировые премьеры. Также многие картины можно считать дебютными. Например, в конкурсе есть новый фильм монтажера Светланы Печеных - дебют в качестве режиссера.

Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico представит 21 киноработу из 10 стран: России, Японии, США, Австрии, Канады, Румынии, Хорватии, Шри Ланки, Испании, Нидерландов и Сербии. Среди них 17 российских премьер и 1 мировая. In Silico – самый молодой и радикальный конкурс фестиваля, в котором собраны поисковые и новаторские фильмы разных жанров.

Список конкурсных фильмов можно изучить на сайте