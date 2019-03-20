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XXII фестиваль архивного кино «Белые столбы» пройдет на «Лендоке»

20 марта 2019 17:11 Проверено редакцией
XXII фестиваль архивного кино «Белые столбы» пройдет на «Лендоке»

С 24 по 31 марта петербургские зрители смогут познакомиться с коллекцией крупнейшего киноархива в мире.  На открытой студии «Лендок» пройдет XXII фестиваль архивного кино «Белые столбы».

Одним из главных фильмов фестиваля станет отреставрированный шедевр немого кино «Обломок империи», снятый в 1929 году. Лента будет демонстрироваться в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области. В программе «Реставрация» также представят «Облако-рай» Николая Досталя, важнейшую картину эпохи «перестройки». Оригинальные негативы не сохранились в России, поэтому восстановление вызвало множество трудностей.

Среди новшеств фестиваля окажется рубрика, посвященная студенческим работам 1950-1970-х гг. Еще одной новой программой станет «Пианино и пианисты», в ней покажут работы классиков мирового кино – Роберта Вине («Руки Орлака, 1924), Аркадия Цинемана («Играет Эмиль Гилельс», 1967), Гунара Пиесиса («Святослав Рихтер», 1966), Ханса Альберта Леттова («Вибрирующая сталь, звучащее дерево», 1936), и другие.

Самая масштабная программа этого года посвящена фильмам из 1960-х гг. - именно на это время пришелся расцвет советского кино. Среди участников - первые фильмы Георгия Шенгелая, Андрея Смирнова, Андрея Хржановского, режиссёрский дебют Сергея Никоненко, снятый во ВГИКе диплом классика болгарского кино Ивана Терзиева.

Кроме того, зрители фестиваля смогут увидеть уникальные кинотворения в рубрике «Архивные находки». Это и мелодрама «Псиша, танцовщица Екатерины» (1922), снятая в Германии с участием выдающихся театральных актеров Ольги Гзовской и Михаила Тарханова, и один из последних советских немых фильмов «Про обезьянку» (1935). Сотрудникам Госфильмофонда удалось обнаружить и две американские картины, ранее считавшиеся утраченными: триллер «Заплати мне» (1917) и экспериментальное кино Романа Фролиха «Пленник» (1934).

Вход на все показы свободный!

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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