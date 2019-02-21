XII Фестиваль ирландского кино пройдет в Петербурге, Казани и Москве

Показы пройдут в рамках проекта «КАРО.Арт» в Москве с 13 по 24 марта, в Петербурге – 15-17 марта, а в Казани – 22-24 марта. Московские зрители смогут насладиться премьерами в киноцентре «Октябрь», там будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии, сборники короткого метра, включая художественные фильмы и анимацию, а также пройдут встречи с создателями картин. Откроет фестиваль хит ирландского проката «Черный 47-й» (Black 47), ставший кассовым блокбастером у себя на родине. Это первая картина о самом важном периоде в истории ирландского народа – временах Великого голода.

Также в программе:

«Дублин Олдскул» (Dublin Oldschool) о жизни молодежи ирландской столицы – проникновенная ода современному Дублину. «Сезон измен» (The Delinquent Season), одна из лучших картин о семейных отношениях за последнее время. Главные мужские роли в фильме исполнили звезды мирового кинематографа Киллиан Мерфи и Эндрю Скотт. «Харт-металл» (Metal Heart) – свежая современная история об отношениях двух сестер, приправленная отличным ирландским юмором от знатоков своего дела – режиссер Хью О’Коннор был одним из создателей комедийного хита «Мальчишник по-ирландски». «Стальная страна» (Steel Country), рассказывающая историю ирландского мусорщика Дональда (Эндрю Скотт), который взялся в одиночку расследовать дело о пропавшем мальчике. «Раскопки» (The Dig), вошедший в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Торонто 2018, расскажет историю мужчины, вынужденного помогать отцу в поисках тела его дочери, за убийство которой он был осужден. «Майкл внутри» (Michael Inside) от мастера социальной драмы Фрэнка Берри поднимает проблемы простых людей, попавших в жернова жестокой машины общества, буквально вышвыривающей подростков за черту нормальной жизни. «Благодать» (Good Favour) представит необычный взгляд на темы веры, добродетели, и мистики в реальной жизни. Картина рассказывает об изолированной от общества строгой католической коммуне, в которой неожиданно появляется незнакомец, принесший с собой множество загадок и тайн. «Конор Макгрегор: печально известный» (Conor McGregor: NOTORIOUS) расскажет о старте громкой карьеры чемпиона UFC, о его сложном пути к заветной цели и головокружительных результатах. «Капитан Мортен и королева пауков» (Captain Mortеn & The Spider Queen) представит историю мальчика Мортена, который волшебным образом уменьшился до крошечных размеров. Все показы проходят на английском языке с русскими субтитрами. Встречи с гостями фестиваля переводятся на русский.