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Киноафиша События White Nights Film Festival пройдет в Санкт-Петербурге

White Nights Film Festival пройдет в Санкт-Петербурге

2 апреля 2019 13:28 Проверено редакцией
White Nights Film Festival пройдет в Санкт-Петербурге

С 19 по 21 апреля в Санкт-Петербург состоится третий Международный кинофестиваль White Nights Film Festival. Мероприятия будут проходить в отеле Park Inn by Radisson в режиме Non Stop.

На фестиваль было подано более 250 заявок из 28 стран мира. В конкурсной программе фестиваля участвует 36 фильмов и 9 сценариев из 14 стран, которые прошли официальный отбор Международного Жюри. Зрителей и гостей мероприятия ждет интересная конкурсная программа, встречи с режиссёрами и актерами, жаркие обсуждения просмотренных фильмов, море приятных впечатлений и подарки, в виде сувенирной продукции. Зрители и гости фестиваля определят фильм, который удостоится приза Зрительских Симпатий. Номинации кинофестиваля: - Лучший художественный фильм - Лучший короткометражный фильм - Лучший фильм о природе - Лучший документальный фильм - Лучший анимационный фильм - Лучший экспериментальный фильм - Лучший музыкальный фильм - Лучшее музыкальное видео - Лучший студенческий фильм - Лучший сериал - Лучший сценарий - Специальный приз жюри Победители в номинациях получат награды и лавры от Международного кинофестиваля.

Вход на все показы бесплатный.

Более подробную информация можно найти на сайте фестиваля

White Nights Film Festival пройдет в Санкт-Петербурге

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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