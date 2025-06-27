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Выставка из курятника, хор в храме, спектакль на прилавке или чем еще удивит «Выкса-фестиваль»

27 июня 2025 13:00 Проверено редакцией
Выставка из курятника, хор в храме, спектакль на прилавке или чем еще удивит «Выкса-фестиваль»

С 4 по 6 июля Выкса превратится в живую художественную структуру — «Выкса-фестиваль» наполнит город искусством, превращая каждый уголок в часть большого культурного высказывания. Почему стоит провести эти выходные в Нижегородской области — рассказываем.

Выкса входит в топ-10 уютных небольших городов страны. Там красивые леса и парки, можно отдохнуть у озера и на берегу Оки. А еще этот город славится своей любовью к современному искусству — на улицах много граффити, скульптур и инсталляций. Совсем скоро — с 4 по 6 июля — городские магистрали превратятся в бесконечный арт-объект.

Программы «Выкса-фестиваля» — как шкатулка с двойным дном: здесь и камерные выставки в гостевых комнатах горожан, и хоровое пение под сводами собора, и метафизические перформансы за спиной рыночного прилавка.

Всё это будет вплетено в ткань жизни — волокнами будет служить память города. Здесь личное станет публичным, повседневное — сценическим, а прошлое — материалом для современного высказывания на языке искусства.

Центральным ядром визуального блока фестиваля станет «Квартирная биеннале» — проект, в котором частное превращается в общественное, а дом становится инсталляцией. Среди экспонатов: современное искусство, осевшее в бывшем курятнике, советская свадебная мифология, спрятанная под полом, и странной красоты мебель, живущая в реставраторской мастерской.

Театральная сцена обретает форму прилавка: рыночная площадь Выксы становится местом действия. Актёры-импровизаторы разыгрывают персональные спектакли, адресованные конкретному зрителю. Здесь же — «театры в коробках»: предметный театр, придуманный и поставленный руками самих горожан, где коробка — как малая сцена, а вещь — как персонаж с собственной судьбой.

Не обойдётся фестиваль и без погружения в локальную память. На городском маркете, вместо суеты торговли, зрители окажутся на «Большом выксунском чаепитии» — спектакле-расследовании, собранном из писем, открыток, дневников и документов, которые местные жители анализировали вместе с командой центра «Прожито». Здесь история обретает голос, а семейные архивы становятся сценарием.

Концерт «Поколение Ы» — кульминация музыкального блока. «Дайте танк (!)», «Хадн дадн», «Лолита Косс» и другие артисты выступят не только с песнями, но и с монологами — о городах, об источниках вдохновения, о Выксе.

Для семей с детьми подготовлена двухдневная творческая программа: рисование, лепка, фантазийные костюмы.

Не забудут и про спорт: беговая экскурсия РУТС предложит по-новому взглянуть на город. Это лишь малая часть того, что ждет гостей «Выкса-фестиваля». Больше информации и подробное расписание событий ждет вас на сайте проекта.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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