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Киноафиша События Встречаем весну с международным фестивалем «Moscow Shorts»

Встречаем весну с международным фестивалем «Moscow Shorts»

11 апреля 2022 12:16 Проверено редакцией
Встречаем весну с международным фестивалем «Moscow Shorts»

Весенний марафон короткого метра пройдет с 18 по 20 апреля в Москве в «Москино Космос» и с 25 по 27 апреля в «Художественном» в Санкт-Петербурге.

Спустя два года Фестиваль сможет принять всех зрителей без ограничения посадочных мест в зале, а московские гости смогут прийти на показы без масок!

В апреле зрителей ждут 20 коротких метров из Франции, Словении, Великобритании, Австрии, Омана, Италии и Дании, включая 8 картин из России. После каждого показа в городах пройдут обсуждения с российскими создателями фильмов киноведами Ламарой Карчава (в Москве) и Улей Мартьяновой (в Санкт-Петербурге).

Во время апрельского марафона фестиваля короткометражных фильмов Moscow Shorts зрители смогут испытать огромный спектр эмоций: они узнают, сможет ли старший брат помочь герою добиться своей тренерки по каратэ («Малой») и состоится ли свадьба поэта и его девушки, вопреки жизненным трудностям («Обычная свадьба»), посмотрят на жизнь провинциального художника, рисующего афиши для голливудских фильмов («Василий. Афиша. Дружба.»), почувствуют все трудности подростка на пути исследования этого мира и самого себя («Rravingriot х Jazzbe – Подросток»), поймут, что же там за шторами («bath»), а также понаблюдают за тем, что изменит ночь в жизни двух незнакомых людей в непростых жизненных обстоятельствах («Я здесь жил»).

Эти и другие игровые, анимационные, документальные и экспериментальные фильмы из разных стран ждут вас на показах Moscow Shorts в апреле.

Приобрести билеты на показ, а также узнать подробнее о фестивале можно на сайте фестиваля Moscow Shorts и на сайте кинотеатров (https://mos-kino.ru и https://poravkino.ru).

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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