Встреча закрытого сообщества SHAPKA пройдет 31 мая в Москве

В Москве пройдет закрытая встреча для всех причастных к сообществу SHAPKA.

31 мая в 21-00 в Москве пройдет встреча закрытого сообщества SHAPKA. Мероприятие состоится в Secret Place на Садово-Кудринской 6.

На встречу приглашаются друзья и все причастные к сообществу FILM\TV\MEDIA\ ART & PRODUCTION. Организацией встречи займутся PHIL NESTEROV \ MAXIM OLEYNIKOV \ JANAARK. Организаторы предлагают не только приятно провести время, но и познакомиться с новыми людьми, обсудить реализуемые и предстоящие проекты, разобраться в новых тенденциях кино и медиа. Специально для всех коллег и друзей на SHAPKA#13 выступит пианист Арсений Трофим, NEOPOLEON Sound system, группа ZOLOTO, DJ Oh_olesya, DJ Raff.

Мероприятие будет в закрытом формате. Что нужно сделать, чтобы на него попасть?