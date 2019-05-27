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Киноафиша События Встреча закрытого сообщества SHAPKA пройдет 31 мая в Москве

Встреча закрытого сообщества SHAPKA пройдет 31 мая в Москве

27 мая 2019 13:50 Проверено редакцией
Встреча закрытого сообщества SHAPKA пройдет 31 мая в Москве

В Москве пройдет закрытая встреча для всех причастных к сообществу SHAPKA.

31 мая в 21-00 в Москве пройдет встреча закрытого сообщества SHAPKA. Мероприятие состоится в Secret Place на Садово-Кудринской 6.

На встречу приглашаются друзья и все причастные к сообществу FILM\TV\MEDIA\ ART & PRODUCTION. Организацией встречи займутся PHIL NESTEROV \ MAXIM OLEYNIKOV \ JANAARK. Организаторы предлагают не только приятно провести время, но и познакомиться с новыми людьми, обсудить реализуемые и предстоящие проекты, разобраться в новых тенденциях кино и медиа. Специально для всех коллег и друзей на SHAPKA#13 выступит пианист Арсений Трофим, NEOPOLEON Sound system, группа ZOLOTO, DJ Oh_olesya, DJ Raff.

Мероприятие будет в закрытом формате. Что нужно сделать, чтобы на него попасть?

  1. Вступить в закрытую группу SHAPKA на Facebook
  2. Пригласить коллег (чтобы потом не забыть);
  3. Следить за новостями;
  4. Пойти на "Мероприятие".

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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