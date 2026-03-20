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Всемирный день театра: как появился праздник и почему его отмечают в конце марта

20 марта 2026 12:00 Проверено редакцией
Всемирный день театра: как появился праздник и почему его отмечают в конце марта

Театр позволяет за одно мгновение оказаться в другом времени, в другой истории и даже заглянуть в чью-то чужую, но вдруг очень близкую жизнь. И, пожалуй, именно за эту способность сбежать от реальности хотя бы на время его и любят. Не удивительно и вполне закономерно, что у театра есть свой День - 27 марта его празднуют во всем мире.

Мир театр и наоборот

Драматурги обнажают в текстах человеческие пороки, а режиссеры и постановщики формируют яркие образы. Зрители видят характерные особенности персонажей, словно под увеличительным стеклом.

Театр, создавая иную реальность, формирует представление о жизни, обществе, истории, любви — обо всем, что характеризует человечество.

Радио, телевидение, интернет — блага нашей современности. Веками именно театр был одним из основных источников для передачи мыслей, рефлексии на события и ситуации, оставаясь искусством вне времени, но рожденным в конкретном пространстве.

Театральное искусство живет, развивается, преобразуется уже почти три тысячи лет, пройдя путь от ярмарочных спектаклей до мультимедийных, масштабных спектаклей. Если вам интересна история развития театра, рекомендуем нашу статью о роли театра в обществе и эволюции театральной цензуры.

Почему Международный день театра проходит 27 марта

У каждой сцены есть собственный День рождения, но праздник, который объединяет их все, появился чуть больше шестидесяти лет назад.

В 1961 году Международный институт театра (МИТ), действующий под эгидой ЮНЕСКО, инициировал создание праздника для всех подмостков планеты.

Этой инициативой они хотели не только подчеркнуть значимость театрального искусства в культурном и социальном развитии, но и объединить всех, кто влюблен в сцену.

В 62-ом праздник отмечали впервые. В день, когда проводили 9-й Всемирный конгресс МИТ, а также открытие сезона в Театре Наций во Франции — это одна из главных сцен мира, куда стремятся все, но попадают лишь лучшие. Произошло это 27 марта, с тех пор именно в эту дату и отмечают Международный день театра.

Фестивали, спектакли и мастер-классы: как отмечают Международный день театра

В этот день почти все театры мира ждут своих гостей, чтобы открыть для них не только кулисы, но и то, что скрыто от глаз зрителей в другое время: проводят экскурсии по гримеркам и костюмерным, показывают, как устроен механизм сцены, делятся секретами актерского мастерства.

Каждый театр выбирает свой формат празднования, но есть и общая традиция — оглашение Международного послания во Всемирный день театра. Это не просто текст, а идеологический маяк, написанный выдающейся личностью из сферы сценического искусства. Послание звучит на множестве языков, становясь своеобразным манифестом, обращенным ко всем, кто создает магию на сцене или вглядывается в нее, чтобы разгадать загадки режиссеров.

В России День театра 2026 совпадает со 150-летием Союза театральных деятелей. Эти два важных события решили объединить - во многих городах готовят большие культурные программы.

Центральным событием станет «Ночь театрального искусства» - это уже полюбившийся многим проект, впервые акция проходит именно 27 марта, объединяя более восьми сотен площадок. В один вечер пройдут и локальные фестивали, и экскурсии по закулисьям, и специальные показы, и премьеры экспериментальных постановок от молодых режиссёров. К офлайн-событиям добавляются онлайн-трансляции, дискуссии и лекции, позволяя театру выйти за пределы отдельных сцен и городов. Детали программы можно узнать на официальном сайте проекта.

Не остаются в стороне от праздника и учебные заведения, где обучают будущих артистов и работников сцены. Уроки, погружающие в историю драмы, интерактивные постановки, глубокие дискуссии о значении искусства в жизни общества — праздник погружения в искусство для тех, кто только осваивает это искусство.

Многие театры используют День театра для организации благотворительных мероприятий, привлекая внимание к социальным вопросам и демонстрируя, что искусство способно не только восхищать, но и помогать.

В разных уголках мира празднование приобретает свои особенные краски. В некоторых странах (в Бразилии, Чили и пр.), где театр формировался, как уличное искусство, театр снова выходят из стен, превращая площади городов в место действия.

В России этот день знаменуется премьерами, выставками, фестивалями, открывая новые горизонты для зрителей и создателей спектаклей.

Во многих театрах страны можно будет увидеть, как создаются спектакли, увидеть закулисную жизнь, пообщаться с режиссерами и актерами. Также некоторые театры готовят для гостей специальные предложения: абонементы, скидки, акции.

Так, Всемирный день театра становится не просто датой в календаре, а масштабным культурным феноменом, объединяющим поколения и страны, доказывающим, что искусство сцены будет жить и развиваться в любую эпоху.

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Настя Евдокимова
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