Все временно, все — искусство: о ярмарке Cosmoscow 2025

Cosmoscow — место встречи коллекционеров, художников и идей, но в этом году проект становится ещё и способом увидеть, как искусство собирает само себя. Киноафиша рассказывает почему эту арт-ярмарку стоит посетить.

Что такое Cosmoscow?

Cosmoscow — крупнейший в стране и один из значимых на мировой сцене арт-форумов современности, задуманный как пространство, где пересекаются интересы всех влюблённых в искусство: коллекционеров, галеристов и творцов из России и других стран.

Проект был инициирован Маргаритой Пушкиной в 2010. Тогда Cosmoscow прошла на территории «Красного Октября» и сразу стала ярким событием. Несколько лет не было привязки к дате, но с 2014-го проект проходит в первый осенний месяц, что делает его узнаваемым и ожидаемым.

Галереи-участники отбираются экспертным советом и советом коллекционеров (в него входит, например, модель Наталия Водянова и посол Государства Катар в России Фахад Мохамедович аль-Аттыйя). В 2024 проект собрал вместе более 90 галерей и более 50 000 человек. С каждым годом число участников и посетителей возрастает.

О чём Cosmoscow?

Генеральный директор Cosmoscow Николай Корьков отметил, что каждый год ярмарка представляет новый фирменный стиль, основанный на творчестве победителя программы «Художник года». В этом году главный приз достался арт-группе ПРОВМЫЗА из Нижнего-Новгорода.

Пространство ярмарки представляет собой жест фиксации момента, напоминающий запечатленную репетицию или незавершенный монтаж, что подчеркивает изменчивую природу выставочного пространства. Айдентика была разработана студией Оmsky studio. Сквозная метафора визуального кода — ветер. Художники создают в пространстве, где господствуют нестабильность и разлад: сама природа становится автором, а человеку остается роль метки, обозначающей рамку, скобки или кавычки. В Оmsky studio отметили, что любят работать руками, чтобы айдентика сохраняла тепло, чувственность и след живого присутствия.

Как это будет выглядеть?

Для фестиваля искусства очень важен визуальный код, который не просто объединяет работы, но и подчёркивает концептуальные особенности проекта. Cosmoscow №13 говорит о хрупкости и изменчивости: визуальный стиль, превращает локацию в пространство ветра, рамок и следов, оставленных самим временем.

Галерейное пространство будет структурировано по тематическим сегментам.

В уголок под названием «БАЗА» будут помещены проекты уже известных галерей и начинающих игроков среды, но, всё же, имеющих свою площадку.

Те, кто попадут в «КОНТУР» — совсем другая история. Это проекты, предпочитающие более свободный формат работы — вне конкретного пространства, с использованием шоурумов или виртуальных “локаций”.

В «ТИРАЖ» войдут те, кто создаёт не единичные проекты, а серии. В зоне «ДИЗАЙН» можно будет познакомиться с теми, кто держит фокус на элитарных предметах искусства.

«ЦИФРА» объединит как тех, кто обитает на просторах сети, так и тех, кто похож на них по настроению, но выбирает реальную жизнь.

Отдельно будет выделен блок «СООБЩЕСТВА», созданный для команд, которые работают на коммьюнити художников, поддерживая и объединяя. Расширить личные границы восприятия и погрузиться в мир современного искусства помогут открытые дискуссии и лекции, которые организуют яркие представители мира искусства.

Где и когда пройдет Cosmoscow 2025?

В 2025 ярмарка пройдёт с 11 по 14 сентября. Тринадцатая ярмарка развернётся на двух уровнях «Тимирязев Центра» (Верхняя аллея, 6 с1).

Первое знакомство с экспозицией будет доступно коллекционерам и представителям арт-сообщества на закрытом превью, которое состоится в день открытия.

В привычной для себя манере Cosmoscow предложит осознать себя и в физическом, и в виртуальном измерениях. Все, что будет вывешанно в пространстве можно будет приобрести, а если нужно время подумать, то за работой можно вернуться в онлайн-магазин ТЕО by Cosmoscow. Сайт будет работать дольше выставки, но важно, чтобы работу не забрали раньше. В те же дни на площадке Музея Москвы (Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1) состоится шестой выпуск blazar — ярмарки-сателлита, которая придерживается идей с основного проекта, но сохраняет собственный характер.

Кроме того, Cosmoscow подготовит обширную дополнительную программу, открывающую для зрителей и участников особые возможности: встречи с художниками, тематические лекции, выставочные инициативы и образовательные события, которые позволят ощутить многослойность культурного процесса. Подробности на официальном сайте ярмарки.