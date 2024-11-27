Все на аукцион! Большой театр запускает продажу билетов на балет «Щелкунчик»

В этом сезоне Большой театр вводит альтернативный метод реализации особо востребованных мест — путем онлайн-аукциона. Участники смогут предложить собственную стоимость на билеты в специальной системе. Начальная цена двух мест в партере будет равна 100 тысяч рублей. Полученные средства частично будут использованы для помощи артистам театра.

Со 2 декабря, начиная с 10 часов утра, стартует продажа билетов на зимние показы «Щелкунчика» в Большом театре. Приобрести места возможно исключительно через официальный ресурс театра. Покупатели смогут оформить до четырёх билетов в одном заказе, указав реквизиты паспорта для каждого из зрителей.

Дополнительно к традиционным показам, накануне праздников Большой в первый раз проведёт открытую вещание балета. Это нововведение даст возможность жителям удалённых уголков страны увидеть знаменитую постановку Чайковского и насладиться атмосферой зимнего праздника.