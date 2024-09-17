Владимир Машков заключил союз с Кыргызстаном

Во время десятого Форума объединённых культур в Петербурге театральные деятели России и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков сказал, что творческий обмен крайне важен — только так культура может развиваться и богатеть.

Машков также вспомнил первые впечатления о театре в Кыргызстане, тогда Кыргызской республике. Артист назвал страну «очень творческой землёй». Машков надеется, союз окажется плодотворным, что поможет сблизить два народа.