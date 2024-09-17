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Киноафиша События Владимир Машков заключил союз с Кыргызстаном

Владимир Машков заключил союз с Кыргызстаном

17 сентября 2024 08:02 Проверено редакцией
Владимир Машков заключил союз с Кыргызстаном

Во время десятого Форума объединённых культур в Петербурге театральные деятели России и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков сказал, что творческий обмен крайне важен — только так культура может развиваться и богатеть.

Машков также вспомнил первые впечатления о театре в Кыргызстане, тогда Кыргызской республике. Артист назвал страну «очень творческой землёй». Машков надеется, союз окажется плодотворным, что поможет сблизить два народа.

Илья Голубев
Илья Голубев
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