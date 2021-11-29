В прокат выходит зимняя семейная комедия «Здравствуй, дедушка Мороз»

Московская премьера ленты пройдет 1 декабря в кинозале «Победа» (Абельмановская, 17а, метро Пролетарская). Сбор гостей в 18.00, начало показа в 19.00. Перед началом показа в фойе кинотеатра гостей будут ждать приятные сюрпризы: угощение и напитки от Сети пироговых «Штолле» и кондитерские подарки от компании HoneyBrand - производство брендированного порционного меда в стиках пакетах саше.

Молодой режиссер фильма Наталия Ахметова-Калёнова продолжает лучшие традиции новогоднего кино, в котором непременно случаются чудеса. Главный герой картины маленький Саша мечтает вновь увидеть отца, который, по словам матери, отправился в длительную командировку. Однако на самом деле исчезновение его отца – дело рук коррумпированного мэра города. Исполнить мечту Саша просит главного новогоднего волшебника — Деда Мороза.

Главная роль досталась обаятельному и непосредственному Роману Петрову («Выбирай себя», «Олег», Спасская»). Образ коррумпированного мэра вымышленного города воплотил заслуженный артист России, пародист Юрий Гальцев. Роль Деда Мороза исполнил знаменитый актер и телеведущий Виктор Логинов («Счастливы вместе», «Универ», «Дружба народов», «Подкидыш»).

Здравствуй, дедушка Мороз

Виктор Логинов делится впечатлениями о роли:

«Для меня это первая главная роль в полном метре, никогда такого не было! Я влюбился в этот проект, прочитав несколько страниц сценария. Я сразу понял: «Это то, что я бы хотел сам посмотреть», Это фильм, где добро побеждает зло, причем без страшных монстров и без супергероев. Несправедливость побеждена простыми добрыми людьми, и частичка добра осталась в сердце каждого из участников наших съемок»

Блестящие актерские работы, увлекательный сюжет с самыми неожиданными поворотами, забавные трюки и хорошая порция юмора – у фильма «Здравствуй, дедушка Мороз» есть все составляющие классической новогодней комедии, чтобы зрители смогли погрузиться в зимнюю сказку и «подзарядиться» хорошим настроением в преддверии праздников.