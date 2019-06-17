В Петербурге прошел третий фестиваль «Дни грузинского кино»

На фестивале было показано более двадцати полнометражных и короткометражных фильмов, среди которых было сразу несколько российских и петербургских премьер. Одной из важнейших премьер стал фильм «Соседи» Гигиши Абашидзе. Это полнометражный дебют режиссера, вышедший в 2018 году. Его мировая премьера прошла на Монреальском международном кинофестивале. Автор картины намерено не конкретизирует место действие картины. Его интересуют сами герои – обитатели старого дома, которых житейская ситуация – крупный застройщик предлагает выкупить их квартиры – ставит перед нравственным выбором. Фильм Абашидзе был показан на открытии Дней грузинского кино и собрал предсказуемо большую аудиторию. Не меньшее внимание зрителей вызвала и другая премьера – фильм «Деде» Мариам Хачвани. Молодой грузинский кинематограф поддерживает мировой тренд на женское кино. В прошлом году на Днях грузинского кино в Петербурге показывали фильм Анны Урушадзе, а в этом году героиней стала Мариам. В программу вошли два ее фильма – короткометражка «Динола» и полнометражный «Деде». Сюжет «Динолы» основан на сванском обычае: когда у женщины умирал муж, она должна была выйти замуж за другого. А дети от первого брака оставались в семье первого мужа. В «Диноле» эта история показана глазами маленькой девочки Динолы, которую разлучают с матерью. Оба фильма Хачвани сняты в родной для режиссера Сванетии, и все роли в них сыграли в непрофессиональные актеры, земляки режиссера. Женская тема была и в программе ретроспектив. На фестивале показали фильм «Несколько интервью по личным вопросам» режиссера Ланы Гогоберидзе. Главную роль в ней сыграла Софико Чиаурели. Ее героиня – журналистка, которая в какой-то момент оказывается перед выбором между семьей и работой. В этом году в программе фестиваля появилось новшество – программа короткометражной анимации. В нее вошли фильмы Натии Николашвили и Петрэ Томадзе. Томадзе, как и другие режиссеры, чьи фильмы вошли в программу, молод и уже является призером и участником многих международных кинофестивалей. С одной стороны он продолжает традицию грузинского кинематографа – его короткометражные фильмы выразительны и ироничны. В них очень много говорится о любви, как о главной движущей силе жизни. Одна из его короткометражек так и называется – «Любовь». Программу анимации представила на фестивале российский режиссер-аниматор Галина Воропай. Наряду с кинопоказами на фестивале прошли мастер-классы. Один из них провел знаменитый советский и грузинский актер Зураб Кипшидзе. Кипшидзе снялся в более чем пятидесяти картин, среди которых фильмы Алексея Германа, Сергея Герасимова, Сергея Абдрашитова, Сергея Параджанова и других выдающихся кинематографистов.