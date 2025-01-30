В Москве заработал новый театральный орган

27 января прошло первое заседание Директорской ложи московских театров в новом году. В нем приняли участие руководители театров, концертных площадок и культурных учреждений столицы. Мероприятие принимал Московский театр мюзикла , радушно встречая гостей.

На открытии собрания выступили Генеральный директор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман и Глава Директорской ложи, Заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер.

Заместитель председателя СТД РФ Геннадий Смирнов поздравил Марка Борисовича Варшавера с 50-летием его членства в Союзе театральных деятелей России. Он также отметил значимость новой должности Президента театра, которую Варшавер недавно получил в «Ленкоме Марка Захарова». Эта почетная позиция, по его словам, ранее принадлежала таким выдающимся личностям, как Кирилл Лавров, Владимир Андреев и Александр Ширвиндт. Смирнов подчеркнул, что Варшавер продолжит развивать свой театр, помогать другим театрам города и готовить новое поколение режиссеров и управленцев, что стало возможным благодаря его огромному опыту.

Затем собравшимся представили Дмитрия Берестова, нового директора «Ленкома», после чего слово взял генеральный директор МТС Live Михаил Минин.

Основные обсуждения касались репертуаров театров в контексте подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также работы театральных коллективов для участников СВО.

Во время встречи Лев Ланцман объявил о своем решении назначить Марка Варшавера бессменным Президентом Директорской ложи. В ответ Варшавер поблагодарил всех присутствующих, выразив радость от возможности вновь собраться вместе.

На заседании также присутствовали представители всех творческих вузов столицы.