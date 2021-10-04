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Киноафиша События В Москве впервые пройдет фестиваль социального кино «ЛАМПА»

В Москве впервые пройдет фестиваль социального кино «ЛАМПА»

4 октября 2021 15:17 Проверено редакцией
В Москве впервые пройдет фестиваль социального кино «ЛАМПА»

15-16 октября в Москве состоится международный фестиваль-форум социального кино, программа которого включает открытые кинопоказы и образовательные мероприятия. Девиз фестиваля этого года – «Город светлее с кино»

В шорт-лист фестиваля вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран. Посмотреть конкурсные фильмы можно будет в кинотеатрах (15-18 октября) и онлайн на видеохостинге Rutube (до 30 ноября) – бесплатно, по предварительной регистрации.

«ЛАМПА» освещает широкий спектр общественно значимых тем, таких как добровольчество и благотворительность, устойчивое развитие, комфортная городская среда, экология, расширение инклюзии, доступное образование для всех. Фестиваль «ЛАМПА» начал свою историю в 2014 году в Перми. Ежегодно его участниками становятся конкурсанты со всего мира: за восемь лет заявки на участие подали авторы более девяти тысяч короткометражек, а показы и мероприятия фестиваля прошли как в России, так и за рубежом, в том числе на площадках Организации Объединенных Наций. В 2020 году «ЛАМПА» была включена в Перечень проводимых на территории РФ международных кинофестивалей.

В Москве впервые пройдет фестиваль социального кино «ЛАМПА»

Авторы социальных роликов и фильмов приглашают зрителя к совместной работе по улучшению пространства вокруг, рассказывая истории людей, которые вдохновляют своим примером. В рамках фестиваля пройдет кинофорум с образовательными и мотивационными площадками о социальном кино и общественных инновациях. Программа будет включать не только фестивальные показы, но и дискуссии, паблик-токи, творческие встречи с известными актерами и режиссерами. Фестиваль объединит более 70 спикеров и экспертов, среди которых актеры Александр Петров, Катерина Шпица, Виктор Добронравов, режиссер Илья Найшуллер, оператор Олег Лукичев, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, австралийский режиссер и номинант премии «Оскар» Радхея Джегатева и многие другие.

Тема фестиваля в 2021 году была разработана совместно со стратегическим партнером – Росбанком, активно развивающим дискуссию на тему нового формата современного города, на тему децентрализации культуры. Росбанк как стратегический партнер фестиваля в этом году также проводит открытый паблик-ток о роли социального видеоконтента в освещении глобальных целей устойчивого развития, и приглашает на открытый фестивальный показ, посвященный теме преобразования городской среды и комфортным мегаполисам. Кроме того, одной из кинокартин участников будет вручен специальный приз Росбанка Rosbank Future Cities «За самое яркое высказывание, привлекающее внимание к современным вызовам в создании справедливых, инклюзивных и экологичных городов будущего».

В Москве впервые пройдет фестиваль социального кино «ЛАМПА»

События фестиваля состоятся на следующих площадках:

  • Цифровое деловое пространство (ул. Покровка, 47) – торжественные события, деловая программа, показы фестивальных фильмов.
  • Киномакс-Пражская, ТРЦ «Colombus», 4 этаж – показы фестивальных фильмов.
  • Центр документального кино в музее Москвы (Зубовский б-р, 2, стр. 7) – творческие встречи с режиссерами и героями фильмов.

Участниками событий по предварительной регистрации могут стать все желающие. Мероприятия будут также транслироваться онлайн на русском и английском языках на официальной онлайн-платформе кинофестиваля Rutube.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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