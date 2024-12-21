В Москве состоится презентация книги о Маргарите Тереховой

21 декабря в театре Моссовета состоится значимое событие – презентация издания, посвящённого жизни и творчеству Маргариты Тереховой . Эта книга-альбом выходит в юбилейный год, ровно через шесть десятилетий после начала её карьеры, когда она стала частью актёрской труппы.

Участниками мероприятия станут Анна Терехова и Юлия Анохина. Анна – дочь актрисы, а Юлия – исследователь её творчества и биограф. Они расскажут об этапах становления актрисы, включая обучение в студии Юрия Завадского, её роли на сцене и в кинематографе.

Издание включает статьи, которые анализируют самые известные роли Тереховой в театре и кино. Иллюстрациями служат работы признанных фотографов, архивные кадры из семейного альбома, а также изображения, предоставленные театральными и киностудиями. В книге также представлены портреты актрисы, созданные современными художниками.

Это издание не имеет аналогов: впервые на столь высоком уровне исследован творческий путь актрисы. Книга сочетает глубину анализа с богатым визуальным содержанием, что делает её значимым культурным событием.