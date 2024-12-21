Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События В Москве состоится презентация книги о Маргарите Тереховой

В Москве состоится презентация книги о Маргарите Тереховой

21 декабря 2024 07:00 Проверено редакцией
В Москве состоится презентация книги о Маргарите Тереховой

21 декабря в театре Моссовета состоится значимое событие – презентация издания, посвящённого жизни и творчеству Маргариты Тереховой. Эта книга-альбом выходит в юбилейный год, ровно через шесть десятилетий после начала её карьеры, когда она стала частью актёрской труппы.

 

Участниками мероприятия станут Анна Терехова и Юлия Анохина. Анна – дочь актрисы, а Юлия – исследователь её творчества и биограф. Они расскажут об этапах становления актрисы, включая обучение в студии Юрия Завадского, её роли на сцене и в кинематографе.

Издание включает статьи, которые анализируют самые известные роли Тереховой в театре и кино. Иллюстрациями служат работы признанных фотографов, архивные кадры из семейного альбома, а также изображения, предоставленные театральными и киностудиями. В книге также представлены портреты актрисы, созданные современными художниками.

Это издание не имеет аналогов: впервые на столь высоком уровне исследован творческий путь актрисы. Книга сочетает глубину анализа с богатым визуальным содержанием, что делает её значимым культурным событием.

Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Бременские музыканты
6+
Детский

Бременские музыканты

22 августа в 15:00 Театр им. Моссовета
от 500 ₽
Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов
16+
Танцевальный

Егор Дружинин «Всюду жизнь!». Спектакль без слов

2 октября в 19:00 Дом музыки
от 800 ₽
В родном городе
18+
Драма Премьера

В родном городе

28 октября в 19:00 Студия театрального искусства
от 500 ₽
Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу
Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Вот за что российское кино можно похвалить: 3 сериала про XX век с рейтингом выше 8 – с Биковичем особенно советую
Депп вернется в «Пираты Карибского моря», но есть нюанс: фильм будет копией того, что зрители уже видели
Okko переснял «Во все тяжкие» на русский лад: Хайзенберга сыграет Васильев из «Невского», за сценарий в ответе автор «Трассы»
На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?
Спросили ИИ, что лучше – «Место встречи» или «Семнадцать мгновений весны»? Лидер «цепляет психологическим напряжением»
Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»
НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше