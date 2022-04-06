В Москве состоится 29 открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

Фестиваль откроется 15 апреля в 16:00 в культурном центре «ЗИЛ» мастер-классом Жоры Крыжовникова - кинорежиссера, лауреата фестиваля «Святая Анна». Конкурсная программа будет показана в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, в кинотеатре «Иллюзион» и в центре документального кино (ЦДК). Также площадками фестиваля «Святая Анна» станут культурный центр «ЗИЛ», центр развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» и Московская школа кино.

В этом году фестиваль «Святая Анна» даст возможность молодым кинематографистам принять участие в благотворительной акции. 18 апреля с 14:00 до 15:30 и 19 апреля с 15:30 до 17:00 в центре развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» пройдут кинопоказы специальной программы фильмов «Святая Анна. Внеклассное» для воспитанников детских домов, интернатов, специализированных учреждений, а также для детей с особенностями развития и для детей из многодетных семей. Также в пространстве «Благосфера» будет находиться организованный совместно с агентством «Startalent», президентами гильдий киноагентов и кастинг-директорами воркшоп.

В 2022 году председателем жюри станет режиссер Андрей Зайцев. Победители фестиваля этого года будут награждены премиальными сертификатами от постоянных партнеров «Святой Анны»: киностудии полного цикла CINELAB и киноконцерна МОСФИЛЬМ, компании, специализирующейся на компьютерной графике PPVFX, компании по аренде кинооборудования PAAP, компании по производству звука в кино FLYSOUND, онлайн-кинотеатра PREMIERE, а также журнала «ИСКУССТВО КИНО».

Сайт фестиваля: http://www.centerfest.ru/svanna