В Москве пройдет кинофестиваль Moscow Shorts

27 февраля в 21.30 в кинотеатре "Космос" состоится восьмой ежемесячный открытый показ фильмов-победителей международного фестиваля коротких метров Moscow Shorts. Будут представлены восемь короткометражных фильмов со всего мира — победителей отбора декабря.

В программе восемь короткометражных картин со всего мира, от студенческих работ до музыкальных клипов, от классических сюжетов до экспериментального кинематографа. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. Общее время программы 100 мин. После просмотра состоится обсуждение с Ламарой Карчава, киноведом, сценаристом и лектором фестиваля.

Программа показа фильмов: Комнатная муха (2017) Длительность: 10:24 Сюжет: Однажды в привычное течение жизни одинокой пожилой женщины вторгается назойливая комнатная муха. Первоначальный конфликт между ними вскоре сменяется новообретенной дружбой, и каждый день бабушки становится наполнен жизнью и радостью.

Короткометражный фильм об образовании (2017) Длительность: 19:00 Сюжет: Хорхе – пятидесятилетний учитель математики, который устраивается на работу в школу, где распространен буллинг. Чувство бессилия что-либо изменить в данной ситуации приводит его к собственному моральному падению.

Подставленный (2017) Длительность: 07:00 Сюжет: «Подставленный» – это короткометражный анимационный фильм в стиле нуар, который рассматривает щекотливый вопрос отчуждения в обществе. В анонимном полицейском участке Ф.К. обращается к представителю закона за помощью в попытке сообщить о насилии, которому он подвергался в разные моменты своей жизни, включая его появление на свет, образование и принудительный труд. В итоге вся его жизнь превращается в бесконечный кошмар.

Работа (2018) Длительность: 13:00 Сюжет: Суррогатная мать сталкивается с мучительной дилеммой, когда ее просят сделать аборт и прервать жизнь ребенка, которого она вынашивает для другой женщины.

Дейзи (2018) Длительность: 09:42 Сюжет: Дейзи – маленькая девочка, о которой заботится во время войны робот Бен. После взрыва бомбы Дейзи исчезает. Бен отправляется на ее поиски.

Уход (2018) Длительность: 16:42 Сюжет: Людовико смирился с непростым решением своей больной жены умереть. Ему потребовалось некоторое время, чтобы собраться с силами и рассказать своей дочери правду сквозь призму воспоминаний.

Mgzavrebi – Обещание (2017) Длительность: 04:59 Сюжет: Пожилая пара сбегает из дома престарелых, угоняет грузовик и отправляется на море. Они ходят по магазинам, покупают вещи за горсть таблеток, плавают в бассейне, делают селфи на украденный телефон, плавают по волнам на сёрфах. Одним словом, живут полной жизнью. Главным героям фильма 85 и 86 лет. Все видео было снято на телефон.

Il tratto – Штрих (2017) Длительность: 15:00 Сюжет: Федерико – интроверт и одиночка. Встреча со старым художником из Сенегала помогает ему раскрыть свой талант и научиться видеть других людей такими, какие они на самом деле есть. «Штрих» — это рассказ о дружбе, основанной на тех различиях, которые каждого из нас делают уникальным, и об искусстве рассказывать про себя сквозь призму других людей.

Вход свободный, предварительная регистрация по ссылке