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Киноафиша События В Москве пройдёт кинофестиваль «Blick’19. Маскулинность»

В Москве пройдёт кинофестиваль «Blick’19. Маскулинность»

30 мая 2019 12:17 Проверено редакцией
В Москве пройдёт кинофестиваль «Blick’19. Маскулинность»

На фестивале будет представлено восемь игровых, документальных и экспериментальных фильмов, снятых немецкими режиссёрами. Они рассматривают различные аспекты маскулинности и гендерных ролей: исторические, социальные, психологические и биологические.

С 13 по 16 июня Гёте-Институт в Москве и Центр документального кино проведут кинофестиваль «Blick’19. Маскулинность». Отталкиваясь от представлений о мужчинах и связанных с ними типичных воззрений, интересов и форм поведения, организаторы фестиваля предлагают поразмышлять о маскулинности и гендерных ролях в целом. Каждый из восьми фильмов обнаруживает свой собственный взгляд на эти темы и приглашает подумать и подискутировать об образах и понятиях «отцы и сыновья», «герои и жертвы», «мужчина и женщина», «любопытство и предрассудки».

Откроется фестиваль 13 июня фильмом «В моей комнате» режиссёра Ульриха Кёлера. Фильм повествует о том, что может случиться, если социальные ролевые модели потеряли для формирования мужской идентичности всякую ценность и оставили вместо себя пугающую свободу, требующую от мужчины полностью пересоздать свою жизнь. Также в программе можно будет увидеть картины Марен Аде «Все остальные», «Самурай» (режиссёр Тилль Кляйнерт) и «Каминг-аут» (режиссёр Хайнер Каров), они раскрывают острые внутренние и внешние конфликты при формировании мужской индивидуальности по образцу традиционных ролевых моделей. Кроме этого, зрителям покажут «Вестерн» Валески Гризебах, «Принца бокса» Герда Кроске, «Человека» Кристофа Жирарде и Маттиаса Мюллера и «На уровне глаз» Эви Гольдбруннер и Йоахима Долльхопфа.

Гостями фестиваля из Германии станут кинокуратор и журналист Михаэль Бауте, режиссёр фильма «Принц бокса» Герд Кроске и Бернхард Келлер, оператор фильмов «Вестерн» и «Все остальные».

Место проведения фестиваля: Центр документального кино Адрес: Музей Москвы, Зубовский бульвар, д.2, стр.7

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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