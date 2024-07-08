В Москве пройдёт фестиваль, посвящённый Максиму Горькому

Москва с нетерпением ждет гостей на ежегодный фестиваль «Горький+». Он пройдёт с восьмого по одиннадцатое августа. Программа охватит многие культурные площадки столицы.

Как сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, в течение четырёх дней фестиваля запланировано более семидесяти разнообразных событий ― от театральных постановок и музыкальных концертов до иммерсивных представлений и художественных выставок. К проекту присоединились Киностудия имени Максима Горького и театры из других регионов России.

Жителей и гостей города ждут яркие премьеры, например, музыкальный вечер, где выступит артист Евгений Миронов и Московский государственный академический камерный хор. Также в программе ― красочная карнавальная прогулка и спектакль для самых юных зрителей. Кроме того, пройдут творческие мастер-классы под руководством иностранных режиссёров.

Значительная часть фестивальной афиши отведена гастрольным показам спектаклей ведущих театральных коллективов из многих городов России.