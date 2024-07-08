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Киноафиша События В Москве пройдёт фестиваль, посвящённый Максиму Горькому

В Москве пройдёт фестиваль, посвящённый Максиму Горькому

8 июля 2024 07:49 Проверено редакцией
В Москве пройдёт фестиваль, посвящённый Максиму Горькому

Москва с нетерпением ждет гостей на ежегодный фестиваль «Горький+». Он пройдёт с восьмого по одиннадцатое августа. Программа охватит многие культурные площадки столицы.

Как сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, в течение четырёх дней фестиваля запланировано более семидесяти разнообразных событий ― от театральных постановок и музыкальных концертов до иммерсивных представлений и художественных выставок. К проекту присоединились Киностудия имени Максима Горького и театры из других регионов России.

Жителей и гостей города ждут яркие премьеры, например, музыкальный вечер, где выступит артист Евгений Миронов и Московский государственный академический камерный хор. Также в программе ― красочная карнавальная прогулка и спектакль для самых юных зрителей. Кроме того, пройдут творческие мастер-классы под руководством иностранных режиссёров.

Значительная часть фестивальной афиши отведена гастрольным показам спектаклей ведущих театральных коллективов из многих городов России.

Илья Голубев
Илья Голубев
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Что идет в театрах Москвы
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Мюзикл Детский

Летучий корабль

18 сентября в 19:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»
18+
Перформанс Иммерсивный

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Хилтон Ленинградская»

22 августа в 17:30 Hilton Moscow Leningradskaya
от 6300 ₽
Онегин
16+
Мюзикл Премьера

Онегин

8 сентября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
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