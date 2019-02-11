В Москве пройдёт фестиваль «Из Венеции в Москву»

Ретроспектива, организованная Итальянским Институтом культуры в Москве при сотрудничестве с Венецианской биеннале, уже в десятый раз предлагает российскому зрителю лучшие картины, представленные в рамках различных секций Венецианского кинофестиваля. В этом году у гостей киноцентра «Октябрь» есть шанс посмотреть на большом экране такие работы, как «Похищение Караваджо», «Самый счастливый парень на свете», «Капри-революция», «24/25: кино и телевидение» и «Вакантное место» — все они были показаны на 75-м Венецианском кинофестивале. Также будет показан фильм Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век» с Робертом де Ниро и Жераром Депардье в главных ролях.

Гостями фестиваля станут режиссёр документального фильма «Прощай, Сайгон» Вильма Лабате, режиссёр драмы «Предсказания броненосца» Эмануэле Скаринджи и автор картины «Да здравствует Джузеппе!» Стефано Консильо. Они лично представят свои фильмы в киноцентре «Октябрь» и ответят на вопросы зрителей.

Расписание фестиваля:

20.02 20:00 – «Похищение Караваджо»

21.02 20:00 – «Прощай, Сайгон!»

22.02 20:00 – «Да здравствует Джузеппе!»

23.02 14:00 – «24/25: кино и телевидение»

16:00 – «Предсказания броненосца»

18:00 – «Двадцатый век»

24.02 14:00 – «Вакантное место»

16:00 – «Самый счастливый парень на свете»

18:00 – «Капри-революция»