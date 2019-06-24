В Москве пройдет фестиваль «Французские каникулы»

С 2 июля по 1 августа в летних кинотеатрах Пионер в Музеоне, в Парке Сокольники и в Парке Горького пройдет фестиваль «Французские каникулы». Традиционно в программе лучшие современные французские фильмы, которые не выходили в прокат в России, а некоторые из них можно будет увидеть только на фестивале.

На торжественном открытии 2 июля в Летнем Пионере в Парке Сокольники состоится премьера нового фильма одного из главных современных французских режиссеров Оливье Ассайяса «Двойная жизнь» с Жюльетт Бинош и Гийомом Кане в главных ролях. А закроется фестиваль 1 августа в Летнем Пионере в Музеоне российской премьерой черной комедии «Оленья шкура» из программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля с Жаном Дюжарденом и Адель Энель.

11 июля в рамках фестиваля состоится российская премьера фильма из конкурсной программы Каннского фестиваля этого года — «Соблазн» Жюстин Трие с Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос.

Также в программе лауреат 74-го Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру — «Опека» Ксавье Леграна, драма «Семейная фотография» с Ванессой Паради в главной роли и другие яркие летние французские премьеры, которые станут глотком свежего воздуха в жаркие летние дни.

Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.