Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События В Москве пройдет фестиваль «Французские каникулы»

В Москве пройдет фестиваль «Французские каникулы»

24 июня 2019 12:12 Проверено редакцией
В Москве пройдет фестиваль «Французские каникулы»

Посольство Франции, Французский институт в России и кинотеатр Пионер представляют ежегодный фестиваль «Французские каникулы».

С 2 июля по 1 августа в летних кинотеатрах Пионер в Музеоне, в Парке Сокольники и в Парке Горького пройдет фестиваль «Французские каникулы». Традиционно в программе лучшие современные французские фильмы, которые не выходили в прокат в России, а некоторые из них можно будет увидеть только на фестивале.

На торжественном открытии 2 июля в Летнем Пионере в Парке Сокольники состоится премьера нового фильма одного из главных современных французских режиссеров Оливье Ассайяса «Двойная жизнь» с Жюльетт Бинош и Гийомом Кане в главных ролях. А закроется фестиваль 1 августа в Летнем Пионере в Музеоне российской премьерой черной комедии «Оленья шкура» из программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля с Жаном Дюжарденом и Адель Энель.

11 июля в рамках фестиваля состоится российская премьера фильма из конкурсной программы Каннского фестиваля этого года — «Соблазн» Жюстин Трие с Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос.

Также в программе лауреат 74-го Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру — «Опека» Ксавье Леграна, драма «Семейная фотография» с Ванессой Паради в главной роли и другие яркие летние французские премьеры, которые станут глотком свежего воздуха в жаркие летние дни.

Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
Старую пластиковую бочку режу по бокам — и получаю многоэтажную грядку: в магазине такой цены не сложат
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
«Первый отдел» установил рекорд российского ТВ: Семенов из «Невского» глотает пыль за Брагиным и Шибановым
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
Этот британский мини-детектив зовут «ядерной смесью»: вышел 10 лет назад, но так крут, что можно осилить за день
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше