В Москве пройдет BUBBLE Comics Con

Bubble Comics Con - яркий и безумный фестиваль поп-культуры, комиксов, кино, игр и косплея!

BUBBLE Comics Con пройдёт 18 – 19 декабря в павильоне №1 «Экспоцентра» в формате COVID-free. В мероприятии примут участие лучшие авторы и художники комиксов СНГ, специальные гости и топовые российские инфлюенсеры. В программе — долгожданные анонсы от BUBBLE Studios и компаний-участников, эксклюзивные презентации, новинки кино и игровой индустрии, а также масштабный конкурс косплея. Также на фестивале появится специальный гость, про которого вы можете прочитать здесь.

Вход на фестиваль осуществляется только по QR-коду.

Подробную информацию о фестивале можно узнать здесь.