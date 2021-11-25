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Киноафиша События В Москве пройдет BUBBLE Comics Con

В Москве пройдет BUBBLE Comics Con

25 ноября 2021 18:28 Проверено редакцией
В Москве пройдет BUBBLE Comics Con

Декабрь дарит большой новогодний подарок всем любителям комиксов!

Bubble Comics Con - яркий и безумный фестиваль поп-культуры, комиксов, кино, игр и косплея!

BUBBLE Comics Con пройдёт 18 – 19 декабря в павильоне №1 «Экспоцентра» в формате COVID-free. В мероприятии примут участие лучшие авторы и художники комиксов СНГ, специальные гости и топовые российские инфлюенсеры. В программе — долгожданные анонсы от BUBBLE Studios и компаний-участников, эксклюзивные презентации, новинки кино и игровой индустрии, а также масштабный конкурс косплея. Также на фестивале появится специальный гость, про которого вы можете прочитать здесь.

Вход на фестиваль осуществляется только по QR-коду.

Подробную информацию о фестивале можно узнать здесь.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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