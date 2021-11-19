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В Москве пройдет 55-й фестиваль японского кино

19 ноября 2021 12:14 Проверено редакцией
В Москве пройдет 55-й фестиваль японского кино

Фестиваль пройдет с 23 ноября по 5 декабря и представит 16 картин самурайского, научно-фантастического, молодёжного и романтического жанров.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества и организованы Посольством Японии в Москве.

Фестиваль стартует в киноцентре «Октябрь» 23 ноября. Программа показов включает в себя картины с заслуженными мэтрами японского кино: Кодзи Якусё в сильнейшей киноработе года «Под открытым небом», Кэйко Китагава в триллере «Украденная личность». Отдел фантастики возглавляют молодые лица с фильмами «Как-то раз я умер», «30 минут до прощания» и «Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда». Также вы сможете увидеть романтическую комедию «Лжец × лжец» и экранизацию манги-бестселлера «Ночь по ту сторону треугольного окна».

Ведущая сила японской креативности представлена аниме-фильмом «Пупелль из города дымоходов» от студии STUDIO4°C.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

  • Подробную информацию о кинофестивале и показах можно узнать на официальном сайте.
  • Следить за обновлениями в программе можно на странице фестиваля ВКонтакте.
Олег Скрынько
Олег Скрынько
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