В Москве пройдет 55-й фестиваль японского кино

Фестиваль пройдет с 23 ноября по 5 декабря и представит 16 картин самурайского, научно-фантастического, молодёжного и романтического жанров.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества и организованы Посольством Японии в Москве.

Фестиваль стартует в киноцентре «Октябрь» 23 ноября. Программа показов включает в себя картины с заслуженными мэтрами японского кино: Кодзи Якусё в сильнейшей киноработе года «Под открытым небом», Кэйко Китагава в триллере «Украденная личность». Отдел фантастики возглавляют молодые лица с фильмами «Как-то раз я умер», «30 минут до прощания» и «Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда». Также вы сможете увидеть романтическую комедию «Лжец × лжец» и экранизацию манги-бестселлера «Ночь по ту сторону треугольного окна».

Ведущая сила японской креативности представлена аниме-фильмом «Пупелль из города дымоходов» от студии STUDIO4°C.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.