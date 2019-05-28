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Киноафиша События В Москве прошла премьера «Тайной жизни домашних животных 2»

В Москве прошла премьера «Тайной жизни домашних животных 2»

28 мая 2019 15:27 Проверено редакцией
В Москве прошла премьера «Тайной жизни домашних животных 2»

Мероприятия посетили актриса шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и резидент Comedy Club Гарих Харламов, а также другие звездные гости.

24 мая в кинотеатре Каро 11 Октябрь состоялась премьера анимационного фильма «Тайная жизнь домашних животных 2». Мероприятия посетили актриса шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и резидент Comedy Club Гарих Харламов, озвучившие роли в картине, а также их коллеги – Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и другие. Фильм выйдет в прокат 30 мая, а превью стартовали уже 25 мая в кинотеатрах страны.

Любимые герои - терьер Макс, дворняга Дюк, кошка Хлоя и кролик Снежок снова выходят погулять на оживленные улицы Нью-Йорка без разрешения хозяев. Зрителей ждут новые забавные, а порой и весьма опасные, приключения четвероногих друзей.

В Москве прошла премьера «Тайной жизни домашних животных 2»
Гарик Харламов
В Москве прошла премьера «Тайной жизни домашних животных 2»
Тимур Батрутдинов
В Москве прошла премьера «Тайной жизни домашних животных 2»
Екатерина Варнава
Олег Скрынько
Олег Скрынько
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