В Москве прошла премьера «Тайной жизни домашних животных 2»

Мероприятия посетили актриса шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и резидент Comedy Club Гарих Харламов, а также другие звездные гости.

24 мая в кинотеатре Каро 11 Октябрь состоялась премьера анимационного фильма «Тайная жизнь домашних животных 2». Мероприятия посетили актриса шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и резидент Comedy Club Гарих Харламов, озвучившие роли в картине, а также их коллеги – Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и другие. Фильм выйдет в прокат 30 мая, а превью стартовали уже 25 мая в кинотеатрах страны.

Любимые герои - терьер Макс, дворняга Дюк, кошка Хлоя и кролик Снежок снова выходят погулять на оживленные улицы Нью-Йорка без разрешения хозяев. Зрителей ждут новые забавные, а порой и весьма опасные, приключения четвероногих друзей.

Гарик Харламов

Тимур Батрутдинов