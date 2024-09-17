В Москве открыли мемориальную доску Василию Лановому
Памятную доску, изображающую актёра Василия Ланового, установили в Москве на фасаде дома, где жил артист — Староконюшенный переулок 39.
На открытии присутствовали главные звёзды Вахтанговского театра, где Лановой играл в труппе. В частности, актриса Ирина Купченко высказала искреннюю благодарность старшему коллеге за те эмоции, которые он дарил зрителям и коллегам. Артистка отметила, что все соседи по дому приняли идею мемориальной доски с искренней радостью.
Актёр Василий Лановой играл в труппе театра Ватангова с 1957 года. Он исполнил более пятидесяти ролей и стал всесоюзным любимцем публики. Артист умер 28 января 2021 года.
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