V Международный кинофестиваль «8 женщин» объявил имена победителей

Со 2 по 7 марта 2019 года в Центральном Доме кинематографистов проходил юбилейный V Международный кинофестиваль «8 женщин».

В конкурсной программе фестиваля принимали участие 32 картины. Это анимационное, документальное, игровое короткометражное и полнометражное кино. Были представлены все жанры – от комедии и мелодрамы до триллера и социальной драмы. В дни фестиваля проходили творческие встречи с кинорежиссерами. По итогам призы получили следующие номинанты:

Лучший игровой фильм «Замыкание»о, режиссер Татьяна Эверстова

Специальный приз Гильдии кинорежиссеров России Игровому фильму «История одного назначения», режиссер Авдотья Смирнова - «За милосердие, сочувствие к простому человеку и попытку осмыслить русский мир». Игровому фильму "Солдатик", режиссер Виктория Фанасютина - «За дебют».

Специальный приз фестиваля Игровому фильму «Интересная жизнь», режиссер Анна Яновская «За преодоление барьеров между документальным и игровым кино» Приз «Дебют» Игровому фильму «Мертвые ласточки», режиссер Наталья Першина - «За попытку дебютантки освоить неподъемный в нашем кино жанр триллера минимальными средствами»

Лучший короткометражный фильм «Юман», режиссер Елена Рябцева Специальный приз Фонда Розы Люксембург Наталье Ивановой - продюсеру фильма «Не чужие» (режиссер Вера Глаголева) - «За преданность и упорство, позволившие завершить картину безвременно ушедшего режиссера»

Лучший документальный фильм «Донецкая Вратарница», режиссер Наталья Батраева «Вырваться. История любви», режиссер Ольга Аверкиева

Лучший анимационный фильм «Митина любовь», режиссер Светлана Филиппова

Дипломы жюри анимационному фильму «Пять минут до моря», режиссер Наталья Мирзоян - «За пульсирующую анимацию и легкое дыхание»

Алле Суриковой - художественному руководителю фильма «Солдатик» (режиссер Виктория Фанасютина) - «За продюсерскую находчивость в поиске финансирования»

игровому короткометражному фильму «Меня зовут Петя», режиссер Дарья Биневская - «За гуманизм»