Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События В кинотеатре «Аврора» пройдет авторский вечер Виктора Сухорукова

В кинотеатре «Аврора» пройдет авторский вечер Виктора Сухорукова

27 мая 2022 13:47 Проверено редакцией
В кинотеатре «Аврора» пройдет авторский вечер Виктора Сухорукова

18 июня в Большом зале кинотеатра «Аврора» выступит актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Сухоруков с творческой программой «Счастливые дни». Это премьера новой авторской работы Сухорукова в Санкт-Петербурге.

В ее основе - история жизни человека театра в воспоминаниях, монолог о встречах и «невстречах», о дружбе и предательстве, о горе и радости, о любви и преданности. Виктор Сухоруков поделится историями из собственной жизни, расскажет о том, как воплотились его детские мечты.

На создание творческой программы артиста вдохновило посещение дома-музея Юлиана Семенова в Севастополе, стены которого увешаны фотографиями с автографами известных людей.

Продажи билетов на авторский вечер «Счастливые дни» доступны для покупки на сайте.

Дополнительная информация и аккредитация на мероприятие - pr.kino.avrora@gmail.com

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше