В кинотеатре «Аврора» пройдет авторский вечер Виктора Сухорукова

18 июня в Большом зале кинотеатра «Аврора» выступит актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Сухоруков с творческой программой «Счастливые дни». Это премьера новой авторской работы Сухорукова в Санкт-Петербурге.

В ее основе - история жизни человека театра в воспоминаниях, монолог о встречах и «невстречах», о дружбе и предательстве, о горе и радости, о любви и преданности. Виктор Сухоруков поделится историями из собственной жизни, расскажет о том, как воплотились его детские мечты.

На создание творческой программы артиста вдохновило посещение дома-музея Юлиана Семенова в Севастополе, стены которого увешаны фотографиями с автографами известных людей.

Продажи билетов на авторский вечер «Счастливые дни» доступны для покупки на сайте.

Дополнительная информация и аккредитация на мероприятие - pr.kino.avrora@gmail.com