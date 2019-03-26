В кинотеатрах КАРО покажут «Ассу» Сергея Соловьева

С 28 марта во всех кинотеатрах сети КАРО в повторный прокат выходит фильм-эпоха «Асса».

Фильм «Асса» увековечил саундтреки и выступления на камеру музыкантов, которые определили «эпоху перемен» — Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», Жанны Агузаровой и группы «Браво». Наряду с фильмом Алексея Учителя «Рок», «Асса» — это классическая лента, обязательная к просмотру. Для поколения восьмидесятых этот фильм — «машина времени», позволяющая вернуться к духу той эпохи, для их детей — учебник, где можно получить представление о ней.

С 28 марта показы пройдут в городах присутствия сети КАРО: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Тюмени, Самаре и Сургуте.