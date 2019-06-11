В Киноцентре «Дом кино» пройдет петербургская премьера восстановленного фильма Дзиги Вертова

17 июня в 20.00 в большом зале «Дома кино» состоится петербургская премьера восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918). Фильм представит Николай Изволов – историк кино, реконструктор, благодаря которому утерянный фильм Вертова вернулся на большие экраны. Показ пройдет под живую музыку. Лента была смонтирована им из множества хроникальных кадров в 1918 году к первой годовщине Октябрьской революции, но после 1920-х годов считалась утерянной – в архиве сохранились лишь разрозненные фрагменты. По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники – Львом Троцким, который к этому времени в СССР превратился в персону нон грата. Попытки восстановить фильм начались еще в советские годы. Историку кино Виктору Листову удалось найти и атрибутировать около двадцати минут фильма, которые в 1967 году показывались к 50-летию революции. Но только после обнаружения полного текста титров в 2017 году работу удалось завершить. Спустя столетие с момента съемок историк кино Николай Изволов собрал фрагменты в единое целое, и считавшийся утерянным фильм наконец вышел на экраны.

17 июня премьера «Годовщины революции» состоится в Петербурге что символично, ведь город неоднократно оказывается в кадре: Дворцовая площадь, Марсово поле, Гатчина и другие пространства, захваченные революцией.