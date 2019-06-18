В июне Roof Music Fest порадует петербуржцев яркими концертами

Осталось немного, и первый месяц лета пройдет. Но это не повод грустить, ведь Roof Music Fest проводят концерты до середины сентября! Рассказываем, какие события ждут жителей и гостей города в ближайшие пару недель.

Лето в самом разгаре, погода радует ясными теплыми деньками и вечерами. В такую погоду хочется нежиться на берегу финского залива, покорять питерские крыши, гулять до утра и проводить время в компании любимых и друзей. Roof Music Fest позаботился о вас и привез в этом году достаточно много любимых и талантливых артистов!

20 июня для гостей крыши выступит Варвара Визбор. Она создаст на сцене неповторимый узор из фанка и рока, эстрадного джаза, урбанистического фолка и жемчужин авторской песни. На концерте прозвучат избранные композиции из трех сольных альбомов, а также новые песни.

22 июня пройдет выступление одного из культовых коллективов Санкт-Петербурга - Billy's Band! Для всех любителей питерской романтики и джаза в период разгара «белых ночей» Billy’s Band проводит традиционный большой летний концерт на крыше Roof Place. Группа успешно сочетает в своем творчестве блюз, рок, свинг и джаз. Это один из немногих отечественных коллективов, которые придерживаются принципов DIY – сами продюсируют группу, записывают альбомы, устраивают гастроли и еще ни разу не подписывали договора с продюсером или звукозаписывающей студией. Песни Billy’s Band уходят в народ и продолжают жить отдельно от своих авторов.

26 июня гостей ждет концерт уникальных Junkyard Storytellaz. Они первые музыканты, которые смогли совместить колорит подачи музыки с ее умным и сложным содержанием. К грядущему Roof Fest парни готовили своих фанатов с конца прошлого года. Это будет концерт с оркестром, и группа обещает бешеный состав – со струнными, медью, перкуссией, хором, литаврами, колоколами, новгородским чернозёмом. Композиции Junkyard Storytellaz сотканы из зубодробительной манеры барабанщика, подчёркнутой фанковым басом, электрических пиано, отъехавших синтезаторов и череды безумных саксофонных соло. Всё это дополнено фирменным хриплым тенором фронтмена Григория Залежнева.

28 июня на крыше Roof Place состоится концерт молодой российской группы «Свидание». Коллектив с первых нот любой своей песни проникает в юные сердца простыми текстами и лиричной музыкой. Артисты этой группы уверены:

«Нам кажется, все песни о любви. Музыка, искусство о любви. Все крутится вокруг этого. И всем нужна любовь. Настоящая, искренняя. И всем нужно ходить на свидания!»

29 июня станет особенным днем, потому что Roof Music Fest подготовили для гостей сразу 2 концерта! В 19:00 остоится концерт группы, использующей стили рок-музыки и синти-поп «Моя Мишель». Эта группа не раз участвовала в фестивалях Kazanтип, Kubana, Нашествие, Стереолето и многих других.

В 23:55, после концерта группы «Моя Мишель», гости смогут остаться на фестиваль электронной музыки SCSI-9. Спустя почти 20 лет после объединения своих усилий в рамках Scsi-9, Антон Кубиков и Максим Милютенко подготовили к выпуску свой 6-ой полнометражный альбом. Абстрактность и математичная эстетика электронной музыки получили своё отражении как в названии, так и в оформлении обложки. При сочинении композиций впервые были задействованы модульные синтезаторы и новаторские подходы при создании аранжировок и сведении. Здесь нашли свое место как атмосферные, так и более энергичные композиции, объединенные характерным для дуэта тёплым звучанием.

Завершит цикл июньских концертов выступление LOQIEMEAN. Роман Худяков, он же Loqiemean, состоит в творческом объединении KULTIZDAT и является подписантом концертного агентства Booking Machine. Мероприятие пройдет 30 июня на крыше ROOF PLACE.

Посмотреть подробную программу, а также приобрести билеты на концерты можно по ссылке.