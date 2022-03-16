В гибридном формате стартовал открытый российский фестиваль анимационного кино

XXVII ОРФАК пройдет в гибридном формате: с 16 по 21 марта 2022 года участники различных программ, члены жюри и приглашенные гости традиционно посетят Суздаль Владимирской области.

Онлайн-мероприятия фестиваля стартовали 14 марта 2022 года на платформе «SUZDALFEST.ONLINE»: регистрация является бесплатной и доступна всем пользователям интернета РФ, стран СНГ, Грузии, Украины и Балтии. Прямая трансляция была осуществлена из специальной студии в Суздале. С понедельника на платформе можно смотреть ретроспективы и внеконкурсные программы, а со среды - трансляции мероприятий и новые мультфильмы.

В конкурс отобрано 111 мультфильмов: 26 авторских короткометражных, 13 сериалов, 33 студенческие работы, 11 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 23 ролика в категории прикладной анимации.

Судьба призов будет определяться решением двух экспертных комиссий. Будут вручены призы и по результатам общего профессионального рейтинга, в котором участвуют фильмы конкурса и программы ВНЕконкурс, а его победитель станет президентом следующего XXVIII ОРФАК.

Куда уходят папы (конкурсная программа)

Традиционно на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, возобновляются обсуждения фильмов конкурсной программы в формате Q&A, организуется насыщенная деловая программа с участием ведущих организаторов производства анимационного кино. Впервые за время своего существования Открытый российский анимационный фестиваль в Суздале станет площадкой сразу для двух питчингов. Помимо питчингов важным мероприятием XIII Конгресса «Анимационная индустрия: технологии, продюсирование, прокат, лицензирование» станет круглый стол «Программное обеспечение для производства анимационных фильмов». На конгрессе состоится дискуссионная встреча «Новые возможности для анимационного сообщества: поддержка Президентского фонда культурных инициатив». В рамках совместного проекта Оргкомитета фестиваля и Фонда СЭИП в седьмой раз пройдет ярмарка литературных сценариев для анимационных фильмов.

Просмотры программы состоятся не только в Турцентре «Суздаль»: любители анимации по всей стране имеют возможность насладиться фестивальными киносеансами в кинозалах. В день открытия фестиваля стартует юбилейная, десятая акция «Открытая премьера» – широкомасштабный кинопоказ новейшей российской анимации и зрительское голосование за самый полюбившийся детям фильм. Традиционно гостей фестиваля ждут на киносеансах и творческих встречах во Владимирской области. Просмотры новых мультфильмов организованы в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах и будут доступны всем желающим.

Торжественное объявление итогов зрительского голосования и вручение приза от всей страны состоится в одновременно с оглашением наград от жюри: 20 марта в Суздале, на торжественной церемонии подведения итогов смотра.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является главным профессиональным смотром отечественной анимации. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области.

Подробную информацию о фестивале можно узнать на официальном сайте.