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Киноафиша События Творческий вечер Ларисы Рубальской в Театральном центре «На Плющихе»

Творческий вечер Ларисы Рубальской в Театральном центре «На Плющихе»

27 декабря 2024 10:00 Проверено редакцией
Творческий вечер Ларисы Рубальской в Театральном центре «На Плющихе»

7 января 2025 года в Театральном центре «На Плющихе» состоится камерный вечер, посвященный Ларисе Рубальской. В этот день поэтесса, чьи произведения давно стали частью русской музыкальной культуры, встретится с поклонниками и прочитает как свои знаменитые стихи, так и новые творения. Также она исполнит песни, которые полюбились зрителям.

Лариса Рубальская, чьи строки приобрели статус крылатых фраз, поделится размышлениями и откроет зрителям свои новые творческие горизонты. Ее произведения, ставшие основой популярных хитов, по-прежнему находят отклик у множества слушателей. Этот вечер обещает стать важным событием для всех, кто ценит творчество поэтессы и исполнителя.

Илья Голубев
Илья Голубев
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