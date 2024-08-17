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Киноафиша События Том Круз украл трюк Димы Билана

Том Круз украл трюк Димы Билана

17 августа 2024 09:17 Проверено редакцией
Том Круз украл трюк Димы Билана

Билан с высоты прыгает вниз и плавно спускается на тросе прямо на сцену, это было сделано на программе «The best of Bilan». Том Круз сделал подобный трюк на закрытии Олимпиады в Париже.

Дима Билан поделился в соцсетях двумя видео, где в шутку указал на то, что голливудский актёр Том Круз мог украсть у певца его трюк.

Дима Билан, источник Legion-Media
Певец Дима Билан, источник Legion-Media

Билан иронично подписал, что у него есть много вопросов, на которые никто не может дать ответы. Фанаты певца его поддержали, ведь, как высказался один из комментаторов, Билан и Круз крайне близки — у Круза миссия невыполнима, а у Димы невозможное возможно. Также подписчики Билана предположили, что Том Круз за певцом тайно наблюдает, обвинили актёра в жалкой пародии и предположили, что Круза взяли только потому, что Билан отказался прыгать на Олимпийских играх.

Илья Голубев
Илья Голубев
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