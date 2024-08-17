Том Круз украл трюк Димы Билана

Билан с высоты прыгает вниз и плавно спускается на тросе прямо на сцену, это было сделано на программе «The best of Bilan». Том Круз сделал подобный трюк на закрытии Олимпиады в Париже.

Дима Билан поделился в соцсетях двумя видео, где в шутку указал на то, что голливудский актёр Том Круз мог украсть у певца его трюк.

Певец Дима Билан, источник Legion-Media

Билан иронично подписал, что у него есть много вопросов, на которые никто не может дать ответы. Фанаты певца его поддержали, ведь, как высказался один из комментаторов, Билан и Круз крайне близки — у Круза миссия невыполнима, а у Димы невозможное возможно. Также подписчики Билана предположили, что Том Круз за певцом тайно наблюдает, обвинили актёра в жалкой пародии и предположили, что Круза взяли только потому, что Билан отказался прыгать на Олимпийских играх.