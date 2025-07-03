Театральные метаморфозы и философские трапезы: Петербург готовится отметить День Достоевского

Уже 5 июля театры, музеи и улицы Петербурга сольются в единое действо, где классика обретает плоть, а мифы — маршрут. Дату выбрали не случайно — в этот день на сцену выходит литературный Родя Раскольников. Потому и город на один день превратится в живую декорацию «Преступления и наказания».

Праздник пройдёт уже в шестнадцатый раз. Организуют его все организации города, которые так или иначе сохраняют память о писателе и его наследие: музеи, театры, библиотеки.

Ключевым ядром насыщенной программы станет постановка ФМД-Театра. Не удивляйтесь, если раньше вы о таком не слышали — он, словно имаго некоторых бабочек, живет лишь несколько дней. Артисты и другие члены команды собираются ради общей цели — проявить своё почтение к гению.

Поставку «Достоевский маскарад», которую срежиссировал Илья Дель, покажут в «Никольских рядах». В спектакле можно будет узнать не только героев разных произведений Фёдора Михайловича, но и прочих известных персонажей из классической отечественной литературы.

Но не театр единым насыщена программа: на карте города вспыхивают десятки других очагов культурного напряжения. В пространстве с ироничным, почти фольклорным названием «Где бабуля?» будет развёрнута интерактивная мистерия-расследование «Заповедь № 6», начинающаяся с пешеходного и завершающаяся мафиозной ролевой игрой, отсылающей к архетипическим дилеммам вины и искупления.

Особое место в программе займут иммерсивные маршруты от артистов Небольшого драматического театра: спектакль-прогулка «По следам Раскольникова» позволит участникам пройти тот самый путь от замысла к преступлению и — возможно — к внутреннему прозрению. А ещё — «Ужин с Достоевским», где гастрономия обретает форму литературного диалога, и сам процесс трапезы превращается в спектакль памяти, инсценировку идей и вкусов ушедшей эпохи.

День Достоевского — это не только сцена и действие, но и пространство интеллектуального обмена: лекции, словесные поединки, городские экскурсии, настольные игры с философским подтекстом и выставки, где визуальное мышление пробуждает литературную память. Полный список событий доступен в сообществе праздника в социальных сетях.