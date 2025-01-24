Театральные кланы: главные актерские династии России

Многих детей родители отговаривают от поступления в актёрские вузы. Но есть и обратная сторона — родители, которые заставляют или приучают к мысли о поступлении в театральный. И подобно династиям врачей или юристов, существуют династии актёров, где в каждом поколении есть хотя бы один театральный деятель. В каждой семье фамилия становится брендом, который передается детям и внукам, пробуждая у них желание продолжить семейную традицию и посвятить себя кино и театру. Правда, далеко не всегда это плюс. Часто это проклятье, когда на тебя смотрят не как на личность, а как на «внука того-то». Не каждый может такое выдержать, и последствия у такого довольно печальны.

Династия Боярских

Семейство Боярских можно назвать одной из старейших театральных династий России, у неё уже 4 поколения. Истоки этой династии уходят к Екатерине Боярской. Хотя ей самой не удалось стать актрисой, она посвятила себя семье и сумела передать своим детям глубокую любовь к театру. Все они связали свои жизни с актерской профессией, несмотря на то, что их судьбы сложились по-разному. Первым из братьев на профессиональную сцену вышел Алексей Боярский. Он играл вторые роли в Ленинградском ТЮЗе и популярности не снискал. Сергей и Николай Боярские были более популярны — они играли в театре Комиссаржевской и снимались в кино. Николай стал самым успешным среди троицы — более сложные роли, больше востребованность. Но нам здесь интересен Сергей, потому что у него было два сына. Один из них — Михаил Боярский.

Михаил Боярский получил первую большую роль в 27 лет в фильме «Старший сын» — друг главного героя. Вместе с ним снимались Николай Караченцов и Евгений Леонов. А затем были «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетёра», которые вывели его на всесоюзный уровень. Интересная деталь, на роль Д’Артаньяна изначально планировали взять Абдулова. Но тот не умел петь. И поэтому решили взять поющего Боярского. Традиции семьи продолжает его дочь, Елизавета Боярская, сегодня она одна из самых востребованных актрис театра и кино. Её первый большой успех — одна из главных ролей в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Хотя фильм спорного качества, Елизавета получила всероссийскую славу, а это принесло другие роли — «Адмирал», «Великая». Также Елизавета востребована в театре МДТ, её роли в спектаклях Льва Додина каждый раз демонстрируют тот высокий уровень игры, на который она способна. Обязательно посмотрите спектакли «Дядя Ваня», «Чайка» и «Братья и сёстры».

Елизавета Боярская, Михаил Боярский, Сергей Боярский. Источник: Legion-Media

Династия Янковских

Театральная династия Янковских уже составляет три поколения. Она начинается с великого Олега Янковского, безусловно, самым известным представителем этой семьи, хотя он не единственный в своём поколении. Ростислав Янковский, старший брат Олега, был первым актером в семье. Он начал свою карьеру ещё в молодости и сыграл более 160 ролей в театре и кино. И именно Ростислав помог Олегу сделать первые шаги на театральном пути. И тогда никто не мог представить, что именно Олег Янковский затем заберёт всю популярность себе. Во многом потому что его образ тоскующего интеллигента стал особенно близок советской публике. В каком-то смысле он стал героем своего времени.

Сначала Олег дебютировал на сцене Минского драматического театра, затем долгое время играл в театре в Саратове. Возможно, он так и остался бы малоизвестным артистом, но сыграл случай — Янковского заметил режиссер Владимир Басов. Это произошло в ресторане. Басов искал артиста на главную роль в фильм «Щит и меч», и, когда заметил Янковского, сказал помощнице: «Вот он бы подошёл, но он точно какой-нибудь физик». Позже Янковский пришёл на пробы в это кино. Как говорят, он настолько волновался, что был белее мраморной колонны. Но именно это сыграло в плюс — режиссёра восхитило то, как красиво Янковский страдает. После выхода картины, Олег буквально проснулся знаменитым.

В его жизни было два режиссёра — Марк Захаров и Андрей Тарковский. Они сняли Янковского в культовых фильмах «Зеркало», «Ностальгия», «Тот самый Мюнхгаузен». Именно они вывели Олега на всероссийский уровень. Также он известен своими ролями в спектаклях Марка Захарова в Ленкоме — «Чайка», «шут Балакирев», «Пир во время чумы». Они есть в сети.

Олег Янковский. Кадр из фильма режиссера Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» (1980). Источник: Legion-Media

Потомки Олега Янковского также связаны с театром и кино. Его сын Филипп Янковский также стал актёром, он играет в МХТ им. Чехова и снимается. В кино его дебют состоялся в 1975 году, когда он ребёнком сыграл в фильме «Зеркало» Тарковского. Позже Филипп освоил режиссуру, его фильм «Статский советник» особо тепло был принят публикой. А внук Олега Иван Янковский после его ролей в «Слово пацана» и «Преступление и наказание» сегодня один из самых успешных современных молодых артистов. Также он играет в театре СТИ у Сергея Женовача, сходите на «Записки покойника», «Мастера и Маргариту» и «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»

Филипп Янковский, Оксана Фандера, Иван Янковский. Источник: Legion-Media

Династия Табаковых

Она берёт начало с Олега Табакова. Талантливый актер, режиссер и педагог, который сделал огромный вклад в развитие российского театра. Он родился в Саратове, здесь прошёл актёрский кружок, который и стал определяющим в судьбе Табакова. Олег закончил школу-студию МХАТ, где, по заявлениям очевидцев, был одним из лучших студентов на курсе. Здесь он познакомился с будущими основателями театра «Современник» — Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым и другими. Такое общество также отразилось на нашем герое, Табаков был самым младшим из них. Здесь Олег сначала стал одним из ведущих артистов, а затем и директором театра, эту должность он занимал шесть лет.

Но когда Ефремов пригласил Табакова во МХАТ, тот с радостью согласился. Здесь Табаков играл в труппе с 1983 года, а в 2000 он сам возглавил театр, превратив его из деградирующего в один из самых популярных и технически оснащённых в России. Также он открыл свой театр «Табакерка», основал актёрский колледж, преподавал в школе-студии МХАТ. Но, конечно, в сердца публики Олег Табаков попал благодаря своим ролям в «Шумном дне», «Семнадцати мгновениях весны», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Человеке с бульвара Капуцинов» и «Трое из Простоквашино».

В первом браке Табакова с актрисой Людмилой Крыловой родились двое детей — Антон и Александра. Поначалу они пошли по пути отца — играли в театре и снимались на вторых ролях, но оба не добились большого успеха. Во втором браке с актрисой Мариной Зудиной родился сын Павел, который продолжил семейное дело. С самого начала своей карьеры Павел Табаков снялся в более чем 40 фильмах и играет в труппе МХТ им. Чехова. Однако до уровня отца в его годы он не дошёл.

Виктор Сухоруков, Олег Табаков, Павел Табаков, Валентин Гафт на церемонии вручения премии Олега Янковского в театре «Ленком». Источник: Legion-Media

Династия Ефремовых

Театральная семья Ефремовых началась с Олега Ефремова. Он был не только талантливым актером, но и грамотным менеджером. Сначала Ефремов был лидером среди основателей «Современника», затем — художественный руководитель МХАТа. Он не только сам обладал вкусом, но и умел привлекать грамотных специалистов, поэтому вслед за ним в театр пришли Олег Табаков, Иннокентий Смоктуновский, Александр Калягин. Он подал руку многим на тот момент начинающим театральным деятелям, которых сегодня знают все — Кама Гинкас, Анатолий Васильев, Адольф Шапиро, Марк Розовский. Ефремов ставил сам, играл и снимался в кино. Вы могли видеть его в фильмах «Живые и мёртвые», «Три тополя на плющихе», «Берегись автомобиля». Его романтичный образ влюблял многих советских женщин, а обаяние, как магнит, притягивало таланты.

Олег Ефремов. Кадр из фильма «Война и мир». Режиссер Сергей Бондарчук. Мосфильм, 1965-1967. Источник: Legion-Media

Но театральная семья Ефремовых на этом не остановилась. Олег передал любовь к театру своему сыну Михаилу Ефремову, который стал одним из самых популярных актеров своего времени, хотя отец до его успеха не дожил. Он сыграл более 150 ролей в театре и кино. Его карьера не всегда была безупречной, а поведение интеллигентным, актёр сам признавался, что часто пользовался тем, что у него крутой папа. Также нельзя назвать конкретную роль Михаила Ефремова, которая останется в народной памяти. Он больше запомнился скандалами, чем творчеством, особенно после его заключения в тюрьму.

Внук Олега, Никита Ефремов, также пошёл по стопам знаменитого деда и отца. Сегодня его часто можно встретить в сериалах на стриминговых сервисах, можно выделить «Библиотекаря» и «Нулевой пациент». По уровню таланта Никита точно превосходит своего отца, но до деда им обоим далеко.

Никита Ефремов. Источник: Legion-Media

Династия Добронравовых

Не менее интересна история театральной семьи Добронравовых, которая также прославилась своим трудом на сцене и в кино. Фёдор Добронравов, ставший народным артистом благодаря ролям в популярных телесериалах, начинал с нуля. Сначала хотел поступить в цирковое училище и провалился. Работал слесарем и сторожем. Затем поступил в театральное училище в Воронеже и во время учёбы открыл с сокурсниками молодёжный театр. Казалось бы, и что, таких театров много. Но здесь его заметил Константин Райкин, поэтому скоро Добронравов получил приглашение в Москву. Фёдор с радостью поехал, хотя первое время зарабатывал тем, что мыл полы в Третьяковке и жил у себя в гримёрке. Но он тринадцать лет был артистом Сатирикона, а затем — театра Сатиры.

В 1993 году его пригласили на одну из главных ролей в сериале «Сваты» — и это обеспечило ему народную любовь. Амплуа улыбчивого простого мужчины, который своим обаянием и открытостью буквально влюбляет в себя, стали его визитной карточкой. «Сваты» шли много лет, всего снято 7 сезонов, что обеспечило Фёдору Добронравову не только славу, но и финансовое благополучие.

В отличие от Олега Ефремова, который всячески стремился передать свою любовь к театру своим детям, Фёдор Добронравов надеялся, что его сыновья выберут более стабильные профессии. Однако, несмотря на его усилия, оба сына — Виктор и Иван — стали актерами.

Виктор — востребованный артист театра Вахтангова. Здесь он сыграл огромное количество ролей в спектаклях Римаса Туминаса. Также он много снимается, вы можете помнить его смешной эпизод в «О чём говорят мужчины», главную роль в сериале «Инспектор Гаврилов» и фильме «Солдатик». Однако знаковых ролей в кино у него нет, он гораздо лучше реализовался как театральный артист. Спектакли с Виктором Добронравовым, которые точно стоит посмотреть: «Царь Эдип», «Евгений Онегин», «Амадей», «Бег».

У Ивана Добронравова амплуа «Я его где-то видел». У него нет ярких ролей, в основном, он снимается или в проектах семьи, или на втором плане.

Федор Добронравов, Иван Добронравов, Виктор Добронравов. Источник: Legion-Media

Династия Машковых

Владимиру Машкову повезло с родителями. Папа был актёром Новокузнецкого театра, а мама долгое время была там главным режиссёром. Но в этих идеальных для творческого человека условиях он расцвёл не сразу. В школе Машков учился плохо, часто менял заведения из-за многочисленных двоек. При этом вёл яркую дворовую жизнь — хулиганил на улицах, дрался и бегал за девчёнками. При этом в будущем мечтал стать биологом. Его брат рассказывал, что Владимир в родительской хрущёвке организовал зоопарк. Но в 9 классе Машков впервые вышел на сцену в лагере — и понял, чем хочет заниматься в жизни.

Хотя после школы он поступил на биологический факультет, продержался недолго. Скоро Машков ушёл в театральный сначала в Новосибирске, а затем и в Москве, поступил в школу-студию МХАТ. И был отчислен за ужасный характер. Машков не сдался, устроился декоратором в тот же МХАТ, и вытянул счастливый билет — его заметил Табаков. Скоро Машков уже играл в Табакерке, а затем — закончил курс Табакова с красным дипломом. После этого карьера пошла в гору. Машков активно снимался, играл в театре, даже дебютировал, как режиссёр — в МХТ, Сатириконе и Табакерке. С этого момента были успех за успехом — и фильм «Вор», который номинировался на Оскар, и предложение озвучить главного героя игры GTA IV. Скоро Машков реализовался, как менеджер. Сейчас он руководит театром и школой Олега Табакова, Современником и премией «Золотая маска». Из-за такой занятости он даже ушёл из кино.

Владимир Машков. Источник: Legion-Media

Его дочь от первого брака Мария Машкова пошла по стопам отца. Правда, в профессию пришла благодаря маме. Девочкой Мария уже выходила на сцену с Арменом Джигарханяном. Хотя её путь был похож на отца — сначала поступила в РЭУ им. Плеханова, а только потом в Щукинское училище. Мария Машкова играла в театре Маяковского, «Практике» и «Ленкоме», активно снималась в кино. После роли в «Не родись красивой» её жизнь поделилась на до и после. С этого момента её перестали считать «дочерью Машкова». Сейчас у неё уже 62 кинороли.

Мария Машкова. Источник: Legion-Media

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