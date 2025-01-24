Театральные кланы: главные актерские династии России
Сегодня мы расскажем о главных театральных династиях России — Боярских, Табаковых, Янковских, Ефремовых, Добронравовых, Машковых. Кто держит марку, а кто живёт на имени популярного родственника. Главные театральные семьи в новой статье Киноафиши.
Многих детей родители отговаривают от поступления в актёрские вузы. Но есть и обратная сторона — родители, которые заставляют или приучают к мысли о поступлении в театральный. И подобно династиям врачей или юристов, существуют династии актёров, где в каждом поколении есть хотя бы один театральный деятель. В каждой семье фамилия становится брендом, который передается детям и внукам, пробуждая у них желание продолжить семейную традицию и посвятить себя кино и театру. Правда, далеко не всегда это плюс. Часто это проклятье, когда на тебя смотрят не как на личность, а как на «внука того-то». Не каждый может такое выдержать, и последствия у такого довольно печальны.
Династия Боярских
Семейство Боярских можно назвать одной из старейших театральных династий России, у неё уже 4 поколения. Истоки этой династии уходят к Екатерине Боярской. Хотя ей самой не удалось стать актрисой, она посвятила себя семье и сумела передать своим детям глубокую любовь к театру. Все они связали свои жизни с актерской профессией, несмотря на то, что их судьбы сложились по-разному. Первым из братьев на профессиональную сцену вышел Алексей Боярский. Он играл вторые роли в Ленинградском ТЮЗе и популярности не снискал. Сергей и Николай Боярские были более популярны — они играли в театре Комиссаржевской и снимались в кино. Николай стал самым успешным среди троицы — более сложные роли, больше востребованность. Но нам здесь интересен Сергей, потому что у него было два сына. Один из них — Михаил Боярский.
Михаил Боярский получил первую большую роль в 27 лет в фильме «Старший сын» — друг главного героя. Вместе с ним снимались Николай Караченцов и Евгений Леонов. А затем были «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетёра», которые вывели его на всесоюзный уровень. Интересная деталь, на роль Д’Артаньяна изначально планировали взять Абдулова. Но тот не умел петь. И поэтому решили взять поющего Боярского. Традиции семьи продолжает его дочь, Елизавета Боярская, сегодня она одна из самых востребованных актрис театра и кино. Её первый большой успех — одна из главных ролей в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Хотя фильм спорного качества, Елизавета получила всероссийскую славу, а это принесло другие роли — «Адмирал», «Великая». Также Елизавета востребована в театре МДТ, её роли в спектаклях Льва Додина каждый раз демонстрируют тот высокий уровень игры, на который она способна. Обязательно посмотрите спектакли «Дядя Ваня», «Чайка» и «Братья и сёстры».
Династия Янковских
Театральная династия Янковских уже составляет три поколения. Она начинается с великого Олега Янковского, безусловно, самым известным представителем этой семьи, хотя он не единственный в своём поколении. Ростислав Янковский, старший брат Олега, был первым актером в семье. Он начал свою карьеру ещё в молодости и сыграл более 160 ролей в театре и кино. И именно Ростислав помог Олегу сделать первые шаги на театральном пути. И тогда никто не мог представить, что именно Олег Янковский затем заберёт всю популярность себе. Во многом потому что его образ тоскующего интеллигента стал особенно близок советской публике. В каком-то смысле он стал героем своего времени.
Сначала Олег дебютировал на сцене Минского драматического театра, затем долгое время играл в театре в Саратове. Возможно, он так и остался бы малоизвестным артистом, но сыграл случай — Янковского заметил режиссер Владимир Басов. Это произошло в ресторане. Басов искал артиста на главную роль в фильм «Щит и меч», и, когда заметил Янковского, сказал помощнице: «Вот он бы подошёл, но он точно какой-нибудь физик». Позже Янковский пришёл на пробы в это кино. Как говорят, он настолько волновался, что был белее мраморной колонны. Но именно это сыграло в плюс — режиссёра восхитило то, как красиво Янковский страдает. После выхода картины, Олег буквально проснулся знаменитым.
В его жизни было два режиссёра — Марк Захаров и Андрей Тарковский. Они сняли Янковского в культовых фильмах «Зеркало», «Ностальгия», «Тот самый Мюнхгаузен». Именно они вывели Олега на всероссийский уровень. Также он известен своими ролями в спектаклях Марка Захарова в Ленкоме — «Чайка», «шут Балакирев», «Пир во время чумы». Они есть в сети.
Потомки Олега Янковского также связаны с театром и кино. Его сын Филипп Янковский также стал актёром, он играет в МХТ им. Чехова и снимается. В кино его дебют состоялся в 1975 году, когда он ребёнком сыграл в фильме «Зеркало» Тарковского. Позже Филипп освоил режиссуру, его фильм «Статский советник» особо тепло был принят публикой. А внук Олега Иван Янковский после его ролей в «Слово пацана» и «Преступление и наказание» сегодня один из самых успешных современных молодых артистов. Также он играет в театре СТИ у Сергея Женовача, сходите на «Записки покойника», «Мастера и Маргариту» и «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»
Династия Табаковых
Она берёт начало с Олега Табакова. Талантливый актер, режиссер и педагог, который сделал огромный вклад в развитие российского театра. Он родился в Саратове, здесь прошёл актёрский кружок, который и стал определяющим в судьбе Табакова. Олег закончил школу-студию МХАТ, где, по заявлениям очевидцев, был одним из лучших студентов на курсе. Здесь он познакомился с будущими основателями театра «Современник» — Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым и другими. Такое общество также отразилось на нашем герое, Табаков был самым младшим из них. Здесь Олег сначала стал одним из ведущих артистов, а затем и директором театра, эту должность он занимал шесть лет.
Но когда Ефремов пригласил Табакова во МХАТ, тот с радостью согласился. Здесь Табаков играл в труппе с 1983 года, а в 2000 он сам возглавил театр, превратив его из деградирующего в один из самых популярных и технически оснащённых в России. Также он открыл свой театр «Табакерка», основал актёрский колледж, преподавал в школе-студии МХАТ. Но, конечно, в сердца публики Олег Табаков попал благодаря своим ролям в «Шумном дне», «Семнадцати мгновениях весны», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Человеке с бульвара Капуцинов» и «Трое из Простоквашино».
В первом браке Табакова с актрисой Людмилой Крыловой родились двое детей — Антон и Александра. Поначалу они пошли по пути отца — играли в театре и снимались на вторых ролях, но оба не добились большого успеха. Во втором браке с актрисой Мариной Зудиной родился сын Павел, который продолжил семейное дело. С самого начала своей карьеры Павел Табаков снялся в более чем 40 фильмах и играет в труппе МХТ им. Чехова. Однако до уровня отца в его годы он не дошёл.
Династия Ефремовых
Театральная семья Ефремовых началась с Олега Ефремова. Он был не только талантливым актером, но и грамотным менеджером. Сначала Ефремов был лидером среди основателей «Современника», затем — художественный руководитель МХАТа. Он не только сам обладал вкусом, но и умел привлекать грамотных специалистов, поэтому вслед за ним в театр пришли Олег Табаков, Иннокентий Смоктуновский, Александр Калягин. Он подал руку многим на тот момент начинающим театральным деятелям, которых сегодня знают все — Кама Гинкас, Анатолий Васильев, Адольф Шапиро, Марк Розовский. Ефремов ставил сам, играл и снимался в кино. Вы могли видеть его в фильмах «Живые и мёртвые», «Три тополя на плющихе», «Берегись автомобиля». Его романтичный образ влюблял многих советских женщин, а обаяние, как магнит, притягивало таланты.
Но театральная семья Ефремовых на этом не остановилась. Олег передал любовь к театру своему сыну Михаилу Ефремову, который стал одним из самых популярных актеров своего времени, хотя отец до его успеха не дожил. Он сыграл более 150 ролей в театре и кино. Его карьера не всегда была безупречной, а поведение интеллигентным, актёр сам признавался, что часто пользовался тем, что у него крутой папа. Также нельзя назвать конкретную роль Михаила Ефремова, которая останется в народной памяти. Он больше запомнился скандалами, чем творчеством, особенно после его заключения в тюрьму.
Внук Олега, Никита Ефремов, также пошёл по стопам знаменитого деда и отца. Сегодня его часто можно встретить в сериалах на стриминговых сервисах, можно выделить «Библиотекаря» и «Нулевой пациент». По уровню таланта Никита точно превосходит своего отца, но до деда им обоим далеко.
Династия Добронравовых
Не менее интересна история театральной семьи Добронравовых, которая также прославилась своим трудом на сцене и в кино. Фёдор Добронравов, ставший народным артистом благодаря ролям в популярных телесериалах, начинал с нуля. Сначала хотел поступить в цирковое училище и провалился. Работал слесарем и сторожем. Затем поступил в театральное училище в Воронеже и во время учёбы открыл с сокурсниками молодёжный театр. Казалось бы, и что, таких театров много. Но здесь его заметил Константин Райкин, поэтому скоро Добронравов получил приглашение в Москву. Фёдор с радостью поехал, хотя первое время зарабатывал тем, что мыл полы в Третьяковке и жил у себя в гримёрке. Но он тринадцать лет был артистом Сатирикона, а затем — театра Сатиры.
В 1993 году его пригласили на одну из главных ролей в сериале «Сваты» — и это обеспечило ему народную любовь. Амплуа улыбчивого простого мужчины, который своим обаянием и открытостью буквально влюбляет в себя, стали его визитной карточкой. «Сваты» шли много лет, всего снято 7 сезонов, что обеспечило Фёдору Добронравову не только славу, но и финансовое благополучие.
В отличие от Олега Ефремова, который всячески стремился передать свою любовь к театру своим детям, Фёдор Добронравов надеялся, что его сыновья выберут более стабильные профессии. Однако, несмотря на его усилия, оба сына — Виктор и Иван — стали актерами.
Виктор — востребованный артист театра Вахтангова. Здесь он сыграл огромное количество ролей в спектаклях Римаса Туминаса. Также он много снимается, вы можете помнить его смешной эпизод в «О чём говорят мужчины», главную роль в сериале «Инспектор Гаврилов» и фильме «Солдатик». Однако знаковых ролей в кино у него нет, он гораздо лучше реализовался как театральный артист. Спектакли с Виктором Добронравовым, которые точно стоит посмотреть: «Царь Эдип», «Евгений Онегин», «Амадей», «Бег».
У Ивана Добронравова амплуа «Я его где-то видел». У него нет ярких ролей, в основном, он снимается или в проектах семьи, или на втором плане.
Династия Машковых
Владимиру Машкову повезло с родителями. Папа был актёром Новокузнецкого театра, а мама долгое время была там главным режиссёром. Но в этих идеальных для творческого человека условиях он расцвёл не сразу. В школе Машков учился плохо, часто менял заведения из-за многочисленных двоек. При этом вёл яркую дворовую жизнь — хулиганил на улицах, дрался и бегал за девчёнками. При этом в будущем мечтал стать биологом. Его брат рассказывал, что Владимир в родительской хрущёвке организовал зоопарк. Но в 9 классе Машков впервые вышел на сцену в лагере — и понял, чем хочет заниматься в жизни.
Хотя после школы он поступил на биологический факультет, продержался недолго. Скоро Машков ушёл в театральный сначала в Новосибирске, а затем и в Москве, поступил в школу-студию МХАТ. И был отчислен за ужасный характер. Машков не сдался, устроился декоратором в тот же МХАТ, и вытянул счастливый билет — его заметил Табаков. Скоро Машков уже играл в Табакерке, а затем — закончил курс Табакова с красным дипломом. После этого карьера пошла в гору. Машков активно снимался, играл в театре, даже дебютировал, как режиссёр — в МХТ, Сатириконе и Табакерке. С этого момента были успех за успехом — и фильм «Вор», который номинировался на Оскар, и предложение озвучить главного героя игры GTA IV. Скоро Машков реализовался, как менеджер. Сейчас он руководит театром и школой Олега Табакова, Современником и премией «Золотая маска». Из-за такой занятости он даже ушёл из кино.
Его дочь от первого брака Мария Машкова пошла по стопам отца. Правда, в профессию пришла благодаря маме. Девочкой Мария уже выходила на сцену с Арменом Джигарханяном. Хотя её путь был похож на отца — сначала поступила в РЭУ им. Плеханова, а только потом в Щукинское училище. Мария Машкова играла в театре Маяковского, «Практике» и «Ленкоме», активно снималась в кино. После роли в «Не родись красивой» её жизнь поделилась на до и после. С этого момента её перестали считать «дочерью Машкова». Сейчас у неё уже 62 кинороли.
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