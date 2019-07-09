Театральные дни на площадках летних кинотеатров КАРО

Весь июль и август в «КАРО Эрмитаж» будут проходить театральные понедельники, а в «КАРО ВДНХ» — театральные пятницы.

Практически все театры летом уходят на каникулы или уезжают на гастроли, а на летних площадках кинотеатров КАРО — разгар театрального сезона, полного премьер, ярких событий и любимых спектаклей! Зрители увидят записи самых известных спектаклей из лучших театров мира на экранах кинотеатров.

Остановимся на самых значимых и интересных показах в рамках театральных дней проекта «КАРО.Арт»:

«Сон в летнюю ночь» (22 июля, «КАРО Эрмитаж») ставится в театрах мира чаще других шекспировских пьес. Три измерения, три сюжета, связанных с миром аристократии, с фантастическим царством эльфов и с забавной компанией простолюдинов, причудливо переплетаются в одной из самых знаменитых комедий Шекспира, которая очаровывает зрителей всего мира уже более 400 лет.

Главная пьеса Шекспира «Гамлет» (22 июля и 8 августа «КАРО Эрмитаж») в постановке Линдси Терне с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли продолжает триумфальное шествие по киноэкранам. У москвичей есть уникальный шанс посмотреть на самого раскрученного и неоднозначного «Гамлета» нашего времени. Знаменитый Гамлет XXI века элегантен, чувствителен, любит Дэвида Боуи и смахивает на Шерлока Холмса.

В легендарном спектакле «Король Лир» (29 июля «КАРО Эрмитаж») Иэн МакКеллен исполнил свою «последнюю большую шекспировскую роль». Прощальный выход гениального актера оправдал все ожидания. Парадоксальный монарший поступок, открывающий пьесу, кажется зарифмованным с грядущей «отставкой» самого актера.

Когда любимый актер Спилберга Марк Райлэнс играет немолодую аристократку, а большой умница Стивен Фрай изображает влюбленного в нее дворецкого, жди сенсации. Так и случилось в легендарном спектакле «Двенадцатая ночь» (30 августа , «КАРО Эрмитаж»), ставшем одним из главных хитов театра «Глобус».

Поклонники Джиллиан Андерсон смогут увидеть актрису в театральной постановке «Все о Еве» (6 и 19 июля «КАРО ВДНХ») на сцене британского театра Ноэла Кауарда. История о стареющей театральной диве, столкнувшейся с юной амбициозной звёздочкой; двуличность, интриги, жестокость, царящие за кулисами роскошных подмостков и в тени сияющих софитов… Одним словом, знакомый сюжет о предательстве, старении и одиночестве, который, приобретает трагический надрыв.

Постановка театра Гилгуда «Аудиенция» (2 августа, «КАРО ВДНХ») с Хеллен Миррен в роли Елизаветы II стала триумфом классического британского театра в его драматургической, режиссерской и актерской ипостасях. Британская королевская фамилия продолжает оставаться краеугольным камнем мировой селебрити-культуры и приковывать к себе внимание всей планеты.

«Ад» (13 июля, «КАРО Эрмитаж») – первая и самая впечатляющая часть трилогии Ромео Кастеллуччи по мотивам «Божественной комедии», поставленная специально для Авиньонского фестиваля на сцене Папского дворца. Здесь в мотивы семьи и катастрофы, кучи смертей и воскрешений внезапным образом вплетается фигура Энди Уорхола, буквально бога из перевёрнутой машины. Ад у Кастеллуччи – не страшный: никакой гиены огненной, чертей и мучающихся грешников. Ад здесь не столько пространство, сколько состояние мира, вечное непрерывное умирание.



«Лебединое озеро» (12 августа, «КАРО Эрмитаж») – самый знаменитый спектакль британского хореографа Мэтью Борна, полностью изменивший представление о классическом танце. От канонического «Лебединого озера» в спектакле остались только имена некоторых персонажей и музыка Чайковского, и это делает спектакль еще более интересным для российского зрителя, с молоком матери впитавшего классическую версию в белых пачках.

«Могла быть жизнь, но не будет ничего», - говорит одна из героинь «Вишневого сада» (5 августа, «КАРО Эрмитаж»). Лев Додин, как никто, умеет слышать и показать эту безысходность чеховской истории и, в то же время, дать жизнь, выпустить на свободу. Спектакль Додина удостоен премии «Золотая Маска», и назван критиками одной из лучших постановок «Вишневого сада» в истории.

Сон в летнюю ночь

Расписание всех сеансов театральных дней на площадках летних кинотеатров КАРО.