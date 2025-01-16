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Киноафиша События Театр «У Никитских ворот» организует выставку на свежем воздухе ко дню рождения

Театр «У Никитских ворот» организует выставку на свежем воздухе ко дню рождения

16 января 2025 07:31 Проверено редакцией
Театр «У Никитских ворот» организует выставку на свежем воздухе ко дню рождения

16 января на одном из центральных бульваров Москвы будет открыта экспозиция, посвящённая истории театральной арены «У Никитских ворот». Это мероприятие входит в программу «Бульвар искусств» и приурочено к 42-й годовщине театра.

Посетители смогут увидеть архивные фотографии, запечатлевшие сцены из ключевых спектаклей, а также познакомиться с материалами, посвящёнными важным премьерам. На церемонии открытия ожидается присутствие художественного руководителя театра Марка Розовского, а также участников актёрской труппы.

Выставка на открытом воздухе будет доступна в январе, а затем переместится на другую локацию, где её можно будет посетить до середины марта. Она станет возможностью для широкой аудитории ближе познакомиться с богатой историей театра и его вкладом в развитие театрального искусства.

Илья Голубев
Илья Голубев
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