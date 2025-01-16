Театр «У Никитских ворот» организует выставку на свежем воздухе ко дню рождения

16 января на одном из центральных бульваров Москвы будет открыта экспозиция, посвящённая истории театральной арены «У Никитских ворот» . Это мероприятие входит в программу «Бульвар искусств» и приурочено к 42-й годовщине театра.

Посетители смогут увидеть архивные фотографии, запечатлевшие сцены из ключевых спектаклей, а также познакомиться с материалами, посвящёнными важным премьерам. На церемонии открытия ожидается присутствие художественного руководителя театра Марка Розовского, а также участников актёрской труппы.

Выставка на открытом воздухе будет доступна в январе, а затем переместится на другую локацию, где её можно будет посетить до середины марта. Она станет возможностью для широкой аудитории ближе познакомиться с богатой историей театра и его вкладом в развитие театрального искусства.