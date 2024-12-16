Театр «Современник» — история яркого старта, предательства и чудесного спасения

Театр «Современник» был уникальным событием в СССР. Частная студия, основанная молодыми артистами, которые устали от лживости и нафталина советской сцены. Сейчас, когда театр может открыть любой желающий, сложно представить, каким смелым был этот шаг. История театра «Современник» в новой статье Киноафиши.

Актёры театра «Современник» начинали, как юные таланты, но вскоре стали суперзвёздами масштаба страны. Это был культурный протест, однако не агрессивный, а мягкий, поэтому он вскоре получил поддержку правительства. Репертуар театра «Современник» всегда содержал пьесы самых популярных авторов, которые описывали в текстах дух времени. Сегодня расскажем про путь одного из самых ярких событий в советском театре. Как он родился, завоевал любовь зрителей, а затем оказался на грани катастрофы, но сумел выбраться.

Создание театра «Современник»

Группа молодых студентов МХАТа решили открыть свой театр. В первую очередь, они устали от нафталинового советского театра с его темами, совсем не близкими людям. А молодые люди хотели заново внести на сцену принципы Станиславского, создать театр с правдивой игрой и текстами про современные проблемы. Среди основателей были Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, которых вы знаете по великим советским фильмам. Изначально их театральное объединение назвали просто и ёмко — «Студия молодых актёров». Это отражало дух тех лет — время оттепели и расцвета свободы в искусстве. Правительство смотрело на них сквозь пальцы, так как во всю шло развенчание культа личности Сталина.

Олег Ефремов стал творческим лидером группы. Он уделял особое внимание характерам персонажей, он хотел максимально понятными зрителям, чтобы они вызывали у них сопереживание. Для этого нужны были особые тексты. Поэтому первой премьерой стали «Вечно живые», позже по ней снимут фильм «Летят журавли». Спектакль репетировался тяжело, в основном, по ночам, так как актёры были заняты в других театрах. Разумеется, никаких денег не было, все играли ради идеи. Премьера прошла поздно ночью 15 апреля 1956 года. Зал был набит битком, в основном, молодёжью. И это был невероятный успех. Очевидцы писали, что зрители до рассвета остались в театре и обсуждали премьеру с её создателями.

В дальнейшем спектакли театра «Современник» тоже ставились по авторам того времени, в основном, Виктору Розову и Константину Симонову. Но появлялась и классика: «На дне», «Старшая сестра» и «Двое на качелях».

Развитие и первая катастрофа

Первой сценой для молодых артистов стал филиал МХАТа. Благодаря оттепели и тому, что Ефремов не шёл на прямой конфликт с властью, труппе особо не мешали делать спектакли так, как они хотят. Лучшие спектакли театра «Современник» спокойно гастролировали по стране. Однако путь театра не был лёгким. После спектакля «Голый король» труппа получила жёсткую критику от министерства культуры, они усмотрели в этом политический выпад. МХАТ расторг контракт с труппой. Но у театра был могучий защитник — Екатерина Фурцева, которая тогда была инистром культуры. «Современник» в 1961 году получил первое здание в районе метро «Маяковская». Это здание превратилось в символ театра и его художественной независимости.

Все 60-е театр адаптировался к новым правилам — «Оттепель» кончилась. Но вскоре пришла неожиданная беда. Художественный руководитель «Современника» Олег Ефремов получил приглашение возглавить МХАТ. Он хотел объединить его труппу с «Современником», на что получил согласие МХАТа и полный отказ от вчерашних однокурсников. После долгих споров Ефремов ушёл. Он забрал также лучших актёров, и, главное, репертуарный портфель «Современника». Театр остался без репертуара, без руководителя и без ведущих артистов. По сути, он был на грани закрытия. Но здесь опять помогла Фурцева. Она убедила власти не закрывать «Современник», а руководство взяла актриса Галина Волчек. Театр был спасён, однако нужно было много сделать, чтобы удержаться на плаву.

«Современник» при Волчек

Хотя театр держался, спектакли выходили, проблемы не останавливались. Из театра ушёл Олег Табаков, который был директором театра. Позже один за одним стали уходить другие артисты театра «Современник», которые стояли у его истоков. Но победой Волчек стало решение привлечь в театр молодых режиссёров — Иосифа Райхельгауза, Валерия Фокина, а затем и Кирилла Серебренникова. В итоге театр не только выжил, но и сохранил собственное лицо — это место, где правит талантливая молодёжь. При ней же театр переехал в своё здание у Чистых прудов.

Сама Галина Волчек тоже была отличным режиссёром. Она открыла сцене Чингиза Айтматова в спектакле «Восхождение на Фудзияму». Другая её известная постановка — «Три товарища» по Ремарку. Волчек создавала спектакли в жанре «бедного театра» — актёры играли без грима, в минимальных декорациях, а зрители часто сидели на стульях вокруг артистов.

Под руководством Волчек театр съездил на гастроли по странам Европы, давал спектакли в США. При ней в театр пришли Константин Райкин, Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Марина Неёлова, Юрий Богатырёв. Театр выжил. Театр продолжал творить. Волчек была художественным руководителем театра «Современник» 47 лет. Она ушла из жизни в 2019 году

Спектакль «Три сестры», «театр Современник», Чулпан Хаматова, Ольга Дроздова. Источник: legion-Media

Что сейчас с «Современником»

В 2019 году художественным руководителем стал Виктор Рыжаков. Но он не смог найти контакт с труппой. Пробыв у руля 5 лет, он оставил пост. Сейчас художественный руководитель театра «Современник» Владимир Машков. Делать выводы о его работе пока рано.

Сегодня театр продолжает привлекать зрителей своими спектаклями. Репертуар театра «Современник» на сегодняшний день включает в себя как классические произведения, так и современные постановки. Вот, что советуем посмотреть:

«Три товарища» — постановка по одноимённому произведению Эриха Марии Ремарка, исследующая тему дружбы, любви и моральных испытаний в послевоенной Европе.

«Идеальный расчёт» — спектакль, основанный на пьесе Питера Шеффера, в котором обсуждаются вопросы морали, аморальности и поиска истины в сложных человеческих отношениях.

«Наследники» — пьеса, посвящённая столкновению поколений, вопросам наследия и социальной ответственности.

«Двое на качелях» — классическая драма Уильяма Гибсона, которая рассказывает о сложных отношениях влюблённых, о разочарованиях, мечтах и реальности.

Эти спектакли продолжают традиции театра «Современник» — острые социальные вопросы, взаимодействие с актёрами и зрителями, поиск новых форм выражения. Среди современных артистов театра «Современник», которые олицетворяют его дух и традиции, стоит отметить таких людей, как Сергей Юшкевич, Алёна Бабенко, Мария Неёлова, Дарья Белоусова, Иван Стебунов, Людмила Крылова и другие. Все они сохраняют в своей игре уникальность и темперамент, который так важен для этой сцены. На сайте театра «Современник» есть фото и фамилии других актёров, играющих в его репертуаре.

Это была история о месте, где можно не только увидеть знаменитых артистов, но и прикоснуться к историческим пластам русской театральной жизни. Пройдя через испытания, он продолжает быть живым и важным участником культурного процесса в Москве и в стране.

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