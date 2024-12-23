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Киноафиша События Театр «Шалом» выступит в Петербурге с обновлённой программой

Театр «Шалом» выступит в Петербурге с обновлённой программой

23 декабря 2024 06:00 Проверено редакцией
Театр «Шалом» выступит в Петербурге с обновлённой программой

С 12 по 16 февраля 2025 года жители Санкт-Петербурга смогут увидеть выступления Московского театра «Шалом» в рамках их больших гастролей. Это будет первая масштабная поездка театра с 2021 года, когда он полностью поменял свою команду.

В программе – четыре постановки, каждая из которых символизирует старт новой эры в работе коллектива. Спектакли рассуждают на сложные моральные темы: сострадание к ближнему, толерантность к чужой культуре, жестокость и бессердечие к слабым.

Репертуар рассчитан на зрителей с разным культурным опытом и объединяет разные этнические традиции. Над созданием постановок трудятся коллективы с многонациональным составом, что позволяет сочетать инновационные подходы с элементами еврейского искусства. По словам художественного руководителя театра Олега Липовецкого, его команда не боится пробовать новое и экспериментировать.

Организаторами выступают компания «Афиша» и Александринский театр. Это событие способствует расширению культурного диалога, популяризации театрального искусства и укреплению творческих связей между регионами.

Илья Голубев
Илья Голубев
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