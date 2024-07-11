Театр НОВАТ: история, конфликты и большие таланты

Театр НОВАТ — самый большой театр в Новосибирске и Сибири. Вместимость НОВАТа 1774 зрителя, объём здания — 294340 м³, это больше, чем у Большого театра. В НОВАТе неважно, какие места лучше брать: партер, высокий партер, амфитеатр, бельэтаж, первый ярус — они одинаково позволяют насладиться постановкой без ущерба для впечатления. Схема зала НОВАТа и расположение мест выстроены специально для этой цели. Но артисты балета и оркестр театра выступают не только в родных стенах, но и далеко за его пределами, как в России, так и в мире. В этой статье будут интересные факты о театре, которые вы могли не знать, но благодаря им НОВАТ сегодня такой, какой есть. История театра, которая начинается с первых лет революции и продолжается по сей день.

Аббревиатура НОВАТ

Часто спрашивают, как расшифровать НОВАТ, что значит эта аббревиатура. Всё просто — Новосибирский академический театр. В ней теряется концовка «оперы и балета», это было сделано специально для более мелодичного звучания. Но эта лаконичная формулировка была не всегда. Изначально никто не думал создавать самостоятельный театр, проект назывался Домом науки и культуры (ДНиК), он был создан в 1930 году. Правда пока только на бумаге. Планировалось, что также в здании будут другие культурные места — музей, библиотека, концертный зал, залы для научных конференций и т.п. По задумке сцена легко превращалась в цирковую арену и планетарий благодаря вмонтированным подвижным платформам. И, если вы думаете, что всё, то нет! Тут же хотели проводить массовые шествия, общественные мероприятия, в том числе и военной техники (!), ведь сцена должна была её выдержать. Само здание театра планировали сделать по последнему слову моды — в конструктивистском стиле, но с акцентом в виде купола. На него хотели проецировать киноленты, да, кинотеатр тоже был включён в план НОВАТа.

Здание НОВАТа

В 1933 году уже шла массовая стройка, но создатели испытали кризис идей — и был объявлен конкурс. Но проблемы не кончились. Победивший проект здания Б. А. Гордеева меньше чем через год начали резать. Описанная выше идея со сценой-трансформером стоила бы стране 20 миллионов рублей, гигантская сумма на тот момент. Нужно было срочно сокращать расходы. Внешний облик, в том числе купол НОВАТа, оставили, но от трансформирующейся сцены отказались, в качестве основного назначения выбрали театр оперы и балета. Было бы невероятно интересно увидеть, каким бы репертуар театра НОВАТ сегодня, если бы план сохранился, но имеем что имеем.

В 1936 году архитектурный план театра получил Гран-при на выставке в Париже. Создатели радовались недолго — правительство требовало уже в 1937 году закончить стройку, что было просто невозможно! Никто не учитывал, что изначальный бюджет не учитывал необходимость отапливать здание зимой, а также предоставлять рабочим комфортные зимние дома. Общие убытки были на уровне 2 миллионов рублей, поэтому застройщики чудом сумели всё организовать так, чтобы здание всё же было достроено. По плану, сдача работ стояла на август 1941 года. Тогда никто не мог представить, что начнётся совсем другая жизнь.

Эвакуация НОВАТа

Во время Великой Отечественной Войны история театра НОВАТ связана совсем не с театров. Стены театра стали убежищем для самых ценных предметов искусства московских и петербургских музеев. Здесь хранились экспонаты Эрмитажа, Третьяковки, Царского села, Севастополя, Павловска и других учреждений культуры. А рядом с ними работало без перебоя оборудование, производящее миномёты и гранаты. Это удивительная страница биографии театра НОВАТ.

Но правительство осознавало важность культуры в те тёмные времена. В 1942 году на завершение проекта была выделена сумма в миллион рублей, поэтому уже осенью появилась возможность использовать театр по назначению. Сцену открыл оркестр Ленинграда — в театре НОВАТ он сыграл «Блокадную» симфонию Шостаковича, очень важное произведение того времени.

До самого конца войны велись строительные работы. И 12 мая 1945 года театр официально открылся. В честь великой победы Советского союза, оперная труппа НОВАТа исполнила оперу «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Второй повод — открытие театра. Поэтому 1945 год — официальный год постройки НОВАТа.

Дальнейшая история НОВАТа

Хотя во время войны строительство здания было первостепенным, после победы приоритеты сменились. Если вы были в театре, вы вспомните его левое крыло. Оно было не достроено до 1954 года! Кстати, это общежитие, здесь расположилась балетная труппа НОВАТа и его работники. В это же время занялись территорией: положили новый асфальт, посадили деревья и кусты, придали ей более благородный вид.

Но театр всё это время работал в штатном режиме. Нужно было восстанавливать музыкальную культуру страны, поэтому главным дирижёром был назначен талантливый музыкант Исидор Зак. Он определял репертуар театра НОВАТ, изучал профессиональный уровень оркестра и пропускал на сцену только самые выдающиеся коллективы.

В 1955 году театр дал успешные гастроли в Большом театре. Уровень постановок настолько понравился правительству, что уже через два года балетная труппа НОВАТа отправилась на гастроли в Китайскую Народную республику. Честь представлять страну за границей стала естественным ответом на высокое качество спектаклей театра.

Всю последующую историю НОВАТ адаптировался под переменчивое время, вбирая в себя всё лучшее. Во время Оттепели режиссёры брали современные тексты и привносили в них новаторский подход к постановке. Например, здесь прошла премьера оперы Родиона Щедрина «Не только любовь». Вместо героического сюжет зритель увидел простую советскую деревню после войны. Всех поразило, что в опере можно показывать простую жизнь, которая нас окружает каждый день. Постановка имела невероятный успех.

НОВАТ сегодня

НОВАТ пережил Застой и Перестройку, а в 90-е окончательно заявил о себе на мировой арене — гастроли прошли по самым крупным театрам Европы, появились партнёрства с зарубежными театрами и институтами культуры. Постановки НОВАТа шли во французских, немецких и южнокорейских театрах. Славная история театра связана и с большими творцами. С 2004 по 2011 год музыкальным руководителем театра был Теодор Курентзис, здесь начинал творческий путь Дмитрий Черняков, играл спектакли Николай Цискаридзе.

Сейчас директор НОВАТа Ара Карапетян. Под его руководством регулярно занята как большая, так и малая сцена. Главный дирижёр театра НОВАТ — Михаил Татарников, а художественный руководитель — Дмитрий Юровский. Руководит балетной труппой бывшая прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Здесь танцуют Михаил Лифенцев и Николай Мальцев, поют Кристина Калинина и Андрей Триллер. Зрители могут увидеть масштабные постановки, потому что сцена театра выдерживает огромный вес. А освещает зал огромная люстра НОВАТа, которая висит 6 тонн и находится под потолком с основания театра — уже 79 лет.

Театр открыт для новой публики и старается максимально упростить жизнь своим зрителям. Возле НОВАТа есть комфортная парковка, а для всех желающих получше узнать его историю проводятся экскурсии по театру. На сайте есть даже подборка отелей рядом с НОВАТом для иногородней публики. Также там есть всё, что нужно знать театралу перед просмотром — схема НОВАТа, фото залов, фото внутри театра, телефон кассы. Жалобы и предложения принимает Александр Савин — заместитель директора по связям с общественностью. Вот такие получились факты из истории театра НОВАТ, надеемся, вам удалось узнать что-то новое об этом замечательном месте.