Театр Наций готовит новый спектакль «Дон Кихот»

В Театре Наций идут репетиции нового спектакля, посвящённого классической пьесе о Дон Кихоте. В главной роли выступит Тимофей Трибунцев . Премьера ожидается в конце февраля, и, по словам режиссёра Антона Фёдорова , зрителей ждёт уникальная интерпретация известной истории.

Фёдоров, который сам адаптировал роман, видит Дон Кихота как отчаянного романтика, стремящегося навязать своё видение мира всем вокруг, несмотря на сопротивление реальности. В спектакле будет показано, как герой, несмотря на свою преданность высоким идеалам, вредит себе и окружающим, поглощённый своей борьбой за «истинную» любовь и справедливость.

«Роман о Дон Кихоте – это история о стремлении к добру, которое всегда сталкивается с суровой реальностью, – рассказывает Фёдоров. – Насколько жизнеспособна эта борьба в условиях современной жизни? Что такое норма и насколько она соответствует реальному состоянию дел? Этот спектакль поднимет важные вопросы о ценностях и реальности».

В постановочной группе работают художники-мультипликаторы, художники по свету и костюмам, а также несколько известных актёров, включая Семена Штейнберга и Андрея Максимова, которые сыграют важнейшие роли в этой эпической истории.