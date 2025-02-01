Театр Наций готовит новый спектакль «Дон Кихот»
В Театре Наций идут репетиции нового спектакля, посвящённого классической пьесе о Дон Кихоте. В главной роли выступит Тимофей Трибунцев. Премьера ожидается в конце февраля, и, по словам режиссёра Антона Фёдорова, зрителей ждёт уникальная интерпретация известной истории.
Фёдоров, который сам адаптировал роман, видит Дон Кихота как отчаянного романтика, стремящегося навязать своё видение мира всем вокруг, несмотря на сопротивление реальности. В спектакле будет показано, как герой, несмотря на свою преданность высоким идеалам, вредит себе и окружающим, поглощённый своей борьбой за «истинную» любовь и справедливость.
«Роман о Дон Кихоте – это история о стремлении к добру, которое всегда сталкивается с суровой реальностью, – рассказывает Фёдоров. – Насколько жизнеспособна эта борьба в условиях современной жизни? Что такое норма и насколько она соответствует реальному состоянию дел? Этот спектакль поднимет важные вопросы о ценностях и реальности».
В постановочной группе работают художники-мультипликаторы, художники по свету и костюмам, а также несколько известных актёров, включая Семена Штейнберга и Андрея Максимова, которые сыграют важнейшие роли в этой эпической истории.