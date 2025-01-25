Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События Театр Комиссаржевской готовит спектакль к дате окончания блокады

Театр Комиссаржевской готовит спектакль к дате окончания блокады

25 января 2025 07:00 Проверено редакцией
Театр Комиссаржевской готовит спектакль к дате окончания блокады

27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, на сцене театра имени Комиссаржевской состоится показ спектакля «Я вернулся в мой город». Постановка посвящена стойкости и героизму города в самые трагические моменты его истории.

В программу включены стихотворения, связанные с блокадной темой, такие как «Третье письмо на Каму» Ольги Берггольц и «Птицы смерти в зените стоят...» Анны Ахматовой. Тексты прозвучат в исполнении артистов, включая Тамару Абросимову, Светлану Слижикову и Егора Шмыгу. Также будут зачитаны воспоминания очевидцев событий, такие как записи Елены Алешиной.

Музыкальную часть вечера составят песни военного времени, которые исполнят Алексей и Георгий Корольчук, Кристина Кузьмина и весь актерский состав. Особое участие примет народный артист России Иван Краско.

Сцена театра имени Комиссаржевской, не прекращавшая работу даже в годы блокады, остаётся символом несгибаемого духа. Конкретно поэтому в памяти горожан это место называют «Блокадным театром».

Илья Голубев
Илья Голубев
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Что идет в театрах Москвы
Примадонны
16+
Комедия

Примадонны

21 августа в 19:00 Театр Терезы Дуровой
от 1700 ₽
Дитя души
12+
Драма

Дитя души

14 октября в 19:00 Центральный дом работников искусств
от 600 ₽
Алисы в Стране чудес
12+
Детский Кукольный Музыка

Алисы в Стране чудес

13 октября в 19:30 Театр кукол им. Образцова
от 800 ₽
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
Новый российский детектив обогнал даже «Дом дракона»: «включила из любопытства, а выключать не хочется»
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
«Я на солнышке лежу, я тестик прохожу»: 5 актеров прикорнули загорая — узнаете из какого фильма сцены?
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
«Хочу простую человеческую котлету! И пройти тест без ошибок»: вспомните фильмы СССР по цитате об этом блюде
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше