Театр Комиссаржевской готовит спектакль к дате окончания блокады

27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, на сцене театра имени Комиссаржевской состоится показ спектакля «Я вернулся в мой город» . Постановка посвящена стойкости и героизму города в самые трагические моменты его истории.

В программу включены стихотворения, связанные с блокадной темой, такие как «Третье письмо на Каму» Ольги Берггольц и «Птицы смерти в зените стоят...» Анны Ахматовой. Тексты прозвучат в исполнении артистов, включая Тамару Абросимову, Светлану Слижикову и Егора Шмыгу. Также будут зачитаны воспоминания очевидцев событий, такие как записи Елены Алешиной.

Музыкальную часть вечера составят песни военного времени, которые исполнят Алексей и Георгий Корольчук, Кристина Кузьмина и весь актерский состав. Особое участие примет народный артист России Иван Краско.

Сцена театра имени Комиссаржевской, не прекращавшая работу даже в годы блокады, остаётся символом несгибаемого духа. Конкретно поэтому в памяти горожан это место называют «Блокадным театром».