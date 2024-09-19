Театр Комедии им. Акимова — как худший театр Ленинграда стал греметь на всю страну

Театр Комедии имени Акимова в Санкт-Петербурге — один из самых известных и любимых театров северной столицы. Каждый петербуржец и турист проходит мимо него, когда гуляет по Невскому проспекту. Его история насчитывает почти сто лет, и за это время он претерпел множество изменений, несколько раз был на грани смерти и всегда возрождался. Театр Комедии Акимова был примером высокого сценического искусства, прекрасного юмора и глубоких смыслов. Сегодня расскажем историю одного из самых красивых зданий Невского проспекта и одной из лучших трупп страны. Санкт-Петербургский театр Комедии имени Акимова в новой статье Киноафиши.

Рождение театра Комедии

Зарождение театра Комедии имени Акимова в Санкт-Петербурге началось в 1929 годом, тогда он ещё не взял имя деятеля. Театральные залы в знаменитом Доме Елисеевых на Невском проспекте были переданы свежесозданному театру Сатиры. Не путать с московским театром Сатиры. Ранее это была антрепризная площадка, которую сдавали разным коллективом. Через два года театр Сатиры объединили с театром «Комедия», над названием думали недолго — театр Сатиры и Комедии. Основными текстами в репертуаре были советские лёгкие комедии, водевили и эстрадные монологи или ранний стендап. В театре играли большие артисты, например, Борис Бабочкин, который позже сыграет Чапаева.

Хотя старт был яркий, к середине 1930-х годов театр находился на грани закрытия. Спектакли были низкого качества, гастроли приносили убытки. Чиновники объявили коллектив «самым плохим театром Ленинграда». Спасать ситуацию попросили молодого художника и режиссёра Николая Акимова. Хотя мало кто верил в успех. Никто представить не мог, что через год «самый плохой театр Ленинграда» будет греметь на всю страну.

Театр Комедии при Акимове

Акимов привнёс в театр эксперименты, смелые решения и необычные постановки, которые стали визитной карточкой театра. Первый же спектакль «Собака на сене» привлёк внимание публики к обновлённому коллективу. Кстати, о нём. Николай Акимов собрал выдающуюся труппу: на сцену вышли такие легенды, как Ирина Зарубина, Александр Бениаминов, Сергей Филиппов. И, конечно, не стоит забывать Николая Черкасова — актёра, который прославился работами в кино у Сергея Эйзенштейна, но начинал свою карьеру здесь, в петербургском театре комедии Акимова. Но мало было только режиссуры и артистов, новому худруку нужны были хорошие тексты. Помимо классики, коллектив сотрудничал с великим драматургом своего времени — Евгением Шварцем. Дуэт Шварца и Акимова хоть и не был таким близким, как у Эфроса и Розова, Товстоногова и Володина, однако Шварц появлялся в афише театра комедии Акимова в течение всей его истории. Например, пьесы «Тень» и «Дракон» были написаны специально для театра Акимова. На этих пьесах сложилась и эстетика труппы. Свободолюбие, поиск правды, отсутствие любой цензуры, кроме цензуры хорошего вкуса. Принципы, которые в итоге сыграли злую шутку с Акимовым.

Во время войны театр давал спектакли в блокадном Ленинграде, только в декабре 1941 года труппу эвакуировали в Душанбе. В тылу они дали 16 премьер. Зал театра Комедии Акимова никогда не бывал пустым.

После победы Акимов проработал с коллективом всего 4 года. В 1949-ом его обвинили в формализме, из-за чего режиссёра выгнали из театра, который он поднял со дна. Семь лет труппа существовала без руководителя, посещаемость резко упала, театр снова оказался на грани банкротства и закрытия. Только при Хрущёве, в 1957 году, Акимову разрешили вернуться в родные стены.

Ещё 11 лет он был худруком. В репертуар театра Комедии Акимова вернулись пьесы Шварца, труппа пополнилась молодыми талантами, коллектив снова вернулся к высокому уровню качества. Новое правительство оказалось благосклоннее. В 1967 году коллектив сделали академическим театром Комедии им. Акимова. А в 1968-ом режиссёр умер на гастролях в Москве.

Театр Комедии после Акимова

После смерти Акимова театр прошел через несколько смен художественного руководства. Сначала руководителем театра стал Вадим Голиков. Он делал ставку на высокую комедию, поэтому в репертуаре театра Комедии Акимова стали появляться тексты Бернарда Шоу и Фёдора Достоевского. Затем Голикова сменил Пётр Фоменко. Он делал ставку на музыкальность и изящную режиссуру, поэтому в афише стал появляться театр абсурда, например, Жан Жироду. Затем в разное время худруками становились Ю. Аксёнов и Д. Астрахан. С такой сменой худруков театр встретил развал СССР.

Театр Комедии в 90-е и 00-е

90-е сложно назвать благоприятным временем для искусства. Но именно в это время у театра Комедии им. Акимова появился новый лидер — Татьяна Казакова. И до сих пор она успешно возглавляет коллектив. Она внесла новую краску в театральный стиль труппы, её особо интересует атмосфера постановок. Ей в спектаклях обновлённого театра Акимова уделяют очень много внимания, поэтому в репертуаре появляются Оскар Уайлд, Карло Гольдони, Эдуардо де Филиппо. А в 2003 Казакова поставила “Тень” Шварца, как дань уважения великому творческому лидеру коллектива Николаю Акимову.

Также Татьяна справлялась и с работой менеджера. В 2008 году театр впервые за 60 лет существования закрылся на реставрацию. Обновлённое здание открыло двери для зрителей в 2009-ом. Люди увидели новые удобные кресла и более высокий пол, из-за чего стало удобнее смотреть на сцену.

Театр Комедии им. Акимова сегодня

Сегодняшний академический театр Комедии имени Акимова радует зрителей широким репертуаром, который включает как классику, так и современные пьесы. Всё также можно увидеть Евгения Шварца, Михаила Зощенко, Оскара Уайлда, Николая Гоголя, в этом плане коллектив верен своим корням. Спектакли театра Комедии Акимова полны жизненной энергии и острого юмора, что делает их популярными среди публики. Кстати, отзывы о театре Комедии Акимова пишут, что зрители ценят не только профессионализм актеров, но и великолепную атмосферу театра, который за почти 100 лет не скатился в нафталин.

Поэтому даже сегодня это здание на Невском проспекте умеет удивлять и привлекать внимание зрителей. Обязательно читайте нашу подборку спектаклей театра Комедии им. Акимова, там мы описали самые интересные постановки, которые нужно увидеть всем театралам. Эти спектакли уже стали классикой, нужно успеть увидеть, до того, как их снимут, поэтому торопитесь!

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