Театр имени Пушкина празднует юбилей наградами и премьерой

В рамках праздника выдающимся представителям культуры вручат награды за вклад в сохранение театрального наследия. Среди лауреатов — режиссёр Николай Рощин, прославившийся глубоким эмоциональным подходом в своих работах, художник по костюмам Мария Данилова и актриса Вера Воронкова, известная яркими и проникновенными ролями.

В этот же день зрители увидят премьеру спектакля «Плохие хорошие», созданного Евгением Писаревым на основе пьесы Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Постановка станет продолжением идей Александра Таирова, который планировал работу над этим произведением, но не успел её завершить. Новая версия спектакля обещает объединить современные художественные решения с классическим наследием, сохраняя дух Камерного театра.