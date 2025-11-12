Танец как философия: Context и Диана Вишнева представят «Постороннего» и «Стулья» Бежара

Фестиваль Context. Diana Vishneva в этом сезоне не просто демонстрирует современные хореографические практики, но и утверждает танец как язык исследования человеческого существования.

Одним из ключевых событий сезона фестиваля Context. Diana Vishneva становится презентация постановки «Посторонний». Проект создан совместно с Электротеатром «Станиславский», где спектакль и покажут 21 и 22 ноября.

В основе спектакля роман Альбера Камю, который увидел свет под тем же названием во Франции в 40-е годы прошлого века. Это исследование важного вопроса: как существует каждый отдельный индивид и общество там, где (глобально) не осталось смысла. Действие разворачивается в переменчивом пространстве, покрытом песком, где окружающий мир рождается из движения и взаимодействия тел. В центре внимания даже не люди, а расколотая структура действительности, где личность оказывается одновременно и внутри, и вне общества.

Развитие происходит из слияния разных видов и форм пластики — не диалоги, а хореография столкновений. Участие актеров и танцовщиков подчеркивает двойную природу этой истории.

Финальная точка сезона Context — предновогодние гала-вечера на сцене БДТ, которые пройдут 22, 23 и 24 декабря. В программе — премьеры российских хореографов, показы фрагментов спектаклей и фильмов. Особое место займет соло Дианы Вишневой «Душа».

Кульминацией вечеров станет российская премьера легендарного спектакля Мориса Бежара «Стулья» — абсурдистского пластического трагического фарса, созданного по мотивам пьесы Эжена Ионеско и поставленного под музыку Вагнера из «Тристана и Изольды». На сцене БДТ Диана Вишнева выйдет в дуэте с французским танцовщиком Жилем Романом. Это размышление о времени и памяти: предметы в спектакле становятся носителями присутствия и отсутствия одновременно, подобно тому, как жизнь удерживает следы ушедших голосов.