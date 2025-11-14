Спектакли к Новому году 2026 в Ростове-на-Дону: для детей и взрослых

Чем заняться в праздники? Куда сходить в Ростове-на-Дону в Новый год? И куда отвести ребенка? Рассказываем!

Если вы устали каждый год проводить зимние праздники у телевизора с “прошлогодними” салатами, советуем заранее позаботиться о более разнообразном досуге. В этом поможет подборка самых интересных спектаклей к Новому году в Ростове-на-Дону от Киноафиши.

Новогоднее шоу для детей в Ростове-на-Дону «Бременские музыканты»

Где: Театр кукол им. Владимира Былкова

Когда: 19 - 31 декабря 2025 — 2 - 11 января 2026

Это красочное музыкальное шоу, которое порадует и удивит зрителей всех возрастов. История, вдохновленная бессмертной сказкой братьев Гримм, расскажет о дружбе и свободе, о том, как даже самые разные герои могут найти общий язык ради одной большой мечты. Их путь полон забавных испытаний, но они не сдаются.

На сцене: харизматичные артисты, яркие декорации, живая музыка и множество неожиданных поворотов сюжета. Интерактивные эпизоды превращают зал в пространство приключений, где ребенок становится соавтором происходящего. Подарите себе и ребенку вечер, где легко поверить в чудеса и вспомнить, что заветные мечты стоят того, чтобы преодолевать любые расстояния и сложности.

Синий трактор в гостях у Деда Мороза - спектакль для малышей

Где: Конгресс-холл ДГТУ

Когда: 28 декабря 2025

Синий трактор отправляется в путь! Любимый многими малышами мультяшный мир оживает в формате доброй новогодней шоу-сказки. Сценарий создавали специально для самой юной аудитории.

Главные герои знаменитого мультфильма отправляются в веселое путешествие, чтобы найти самого Деда Мороза. Программа построена так, что сцена и зал сливаются в одно пространство — дети не просто наблюдают, а становятся участниками истории и проходят через веселые испытания вместе со знакомыми персонажами. На входе в зал каждый ребенок получает собственный реквизит, чтобы играть и чувствовать себя частью сказки.

Балет «Щелкунчик» в исполнении Русского Классического Театра Балета

Где: Конгресс-холл ДГТУ

Когда: 3 января 2026

История о Мари и её волшебном принце давно стала неотъемлемой частью новогодних праздников во всем мире — символом детского (и не только) ожидания чуда и торжества красоты.

Задуманный Чайковским по заказу Императорских театров балет, за многие годы существования не потерял своего очарования и все также завораживает зрителей. Балет «Щелкунчик» это уже давно не просто спектакль, а ритуал праздника — где детская искренность встречается с симфонией волшебства. Подарите себе и близким вечер, который подарит тепло, надежду и напомнит о самых заветных мечтах.

Новогоднее шоу «Гринч против героев Дисней»

Где: Арт-пространство «Особняк 1898»

Когда: 4 - 7 января 2026

Коварный Гринч вновь замышляет украсть Новый год. Кто же ему помешает на этот раз? Не поверите — герои из мира мультфильмов студии Disney. Руководят “миссией” храбрая Эльза, авантюрист Аладдин и неугомонный Джек Воробей. Помогать им будут и другие знакомые персонажи. Вместе они постараются вернуть праздник.

В новогоднем шоу для детей есть интерактивные элементы. На время представления дети будто переступают порог сказки, где знакомые герои выходят из экранов, чтобы вместе с ними танцевать, петь и смеяться. Помимо спектакля для маленьких гостей подготовили множество активностей, среди которых, например, бьюти-бар и станция сладкой ваты. Подарите своему ребенку не просто билет на спектакль, а праздничное приключение, где он сможет почувствовать себя героем волшебной сказки!

Щенки спасают Новый год

Где: Дом офицеров

Когда: 5 января 2026

Новый год под угрозой? На помощь спешит любимая гав-команда — Щенячий патруль. Их миссия — спасти сам праздник, вернуть чудо и напомнить всем, что волшебство рождается там, где есть смелость, искренность и настоящая дружба.

И, конечно, без Деда Мороза тут не обойтись — он станет главным союзником пушистых героев. Шоу построено так, чтобы ни один зритель не остался в стороне: огромные шары, мягкие игрушки, танцы, песни и весёлые игры превращают зрительный зал в мир приключений. Это представление создано для самых маленьких.

Кощеево царство - Новогоднее шоу на воде в Ростове-на-Дону

Где: Дом офицеров

Когда: 6 и 7 января 2026

Цирковое шоу перенесет каждого зрителя в мир, где мифы и иллюзии обретают форму. Главный герой — отважный Иван — отправляется в опасное путешествие за мечом-кладенцом и молодильным яблоком, чтобы снять заклятие с прекрасной Василисы и бросить вызов самому злодею-Кощею.

На сцене: водные фонтаны, акробаты, лазерное и световое шоу. Более 70 тонн воды и сотни форсунок создают феерию, где театр, цирк и магия создают ощущение волшебного мира. Шоу заворожит зрителей всех возрастов и подарит полное погружение в мир русской сказки. Детям до четырех лет — вход свободный.

Балет «Щелкунчик» в исполнении театра «Русский Московский балет»

Где: ДК «Ростсельмаш»

Когда: 8 января 2026

В начале Нового года в Ростов-на-Дону приедут столичные артисты, чтобы рассказать волшебную сказку о Щелкунчике. Этот балет — новогодний ритуал, в котором музыка превращается в чудо, а сцена — в пространство грез.

Спектакль — классическая история, полная чудес, тепла и любви. Художественное решение Всеволожского, тонкость замысла Петипа и Иванова и вдохновляющая история Гофмана воплотились в истории девочки Мари и таинственной игрушки. Кружась в танце, герои пройдут путь полный испытаний, сложных выборов и борьбы. Финал, конечно, будет счастливым!

Этот спектакль соединяет поколения, напоминая: чудеса случаются там, где сердце открыто музыке. Подарите себе и близким погружение в мир теплой сказки, чтобы начать новый год с приятных впечатлений!