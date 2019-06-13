Спецпоказ фильма «Into_нация большой Одессы» пройдет в Москве 30 июня

В фильме снялись писатель Михаил Жванецкий, участники «Квартета И» Ростислав Хаит и Леонид Барац, режиссер Валерий Тодоровский, актриса Оксана Фандера, журналист Виктор Лошак, режиссер Марлен Хуциев, актер Роман Карцев и многие другие. Фильм был показан на 19 фестивалях по всему миру, включая киносмотры в Париже, Берлине, Ереване, Гюмри, Бургасе, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Выборге, Сочи и других городах и странах.

Российская премьера картины состоялась в апреле 2018-го года на 40-м юбилейном Московском международном кинофестивале. А с 4 июля 2019 картина будет показана в широком прокате в сети кинотеатров КАРО.