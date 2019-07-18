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Киноафиша События Специальный сеанс сборника «Русское краткое. Выпуск 4» пройдет в кинотеатре Москино «Фитиль»

Специальный сеанс сборника «Русское краткое. Выпуск 4» пройдет в кинотеатре Москино «Фитиль»

18 июля 2019 20:08 Проверено редакцией
Специальный сеанс сборника «Русское краткое. Выпуск 4» пройдет в кинотеатре Москино «Фитиль»

18 июля в широком прокате стартовал показ четвертого выпуска лучших короткометражных работ российских режиссеров «Русское краткое».

Помимо кинопроката у зрителей есть уникальная возможность посетить специальный показ 19 июля в кинотеатре Москино «Факел», где авторы фильмов сборника будут представлять свои работы и отвечать на вопросы зрителей.

Актриса и молодой режиссер Ольга Дибцева, в настоящее время работающая над своим полнометражным проектом, открывает четвертый сборник «Русского краткого» 10-минутной черной комедией «Добрый день» с Александром Палем и Ольгой Хохловой в главных ролях. Специальный сеанс будут предварять студенческие работы Ольги Дибцевой – выпускницы Алексея Попогребского Московской школы кино. Перед сеансом будут показаны этюд «После ссоры», а также 5-минтуные фильмы «Сложный человек» и «Невыполненное обещание» с Сергеем Буруновым, которые Ольга создала в процессе обучения как сценарист и режиссер. Обе сверхкороткие картины участвовали в конкурсной программе фестиваля «Короче». Сразу после показа студенческих работ состоится встреча с Ольгой, где она расскажет об обучении режиссуры в МШК, совмещении студенчества с работой в кино как актриса и начинающий автор и ответит на вопросы зрителей.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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