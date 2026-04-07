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SOLANA FEST: фестиваль с мировыми звездами музыки в Казахстане

7 апреля 2026 14:00 Проверено редакцией
SOLANA FEST: фестиваль с мировыми звездами музыки в Казахстане

Уже этой весной сразу в двух  крупных городах Казахстана пройдет серия концертов артистов со всего мира. Рассказываем подробности о событии и где купить билеты.

В мае 2026 Казахстан будет встречать артистов из других стран. Solana Fest объединит музыкой два города - Алматы и Астану. Формат подразумевает, что география и расстояние между двух столиц - часть истории фестиваля, а перемещение с севера на юг страны создает эффект единения через культуру. Спойлер: майские концерты - это только начало истории Solana Fest.

Даты, площадки и формат фестиваля Solana

Первый сезон фестиваля пройдет в середине мая:

Оба события стартуют в вечернее время, выстраивая драматургию фестиваля как полноценного шоу. Организаторы проекта - RetroFest. Команде семь лет и за это время они провели более десятка масштабных фестивалей, собрав около 200 тысяч зрителей. В новом проекте они решили выйти за рамки собственных стандартов и приблизить локальную сцену к мировому уровню. Приглашение артистов с мировым именем - лишь часть изменений.

В основе фестиваля - полное погружение зрителя. Организаторы обещают организовать самую крупную сцену в стране, особую сценографию и добавить важный элемент единения - браслеты, которые светятся и издают звуки в такт музыке.

Артисты фестиваля Solana

В мае в Казахстан приедут Tyga, Flo Rida, Busta Rhymes, Timbaland, Nicole Scherzinger, Keri Hilson. Организаторы сохраняю интригу и держат часть имен в секрете. Однако известно, что все приглашенные артисты - это лица и голоса, которые ассоциируются с крупнейшими площадками Европы и США.

Solana - попытка создать в Казахстане новую точку событийного туризма. Их задача заявить о себе, как о месте, куда стоит ехать не только ради громких имен в афише, но и ради эмоций и атмосферы.

Настя Евдокимова
Настя Евдокимова
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